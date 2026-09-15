pata-medina-corte-suprema-sobreseimiento-casacion-juicio-uocra-la-plata

Por: La Corte borró el sobreseimiento del “Pata” Medina: Casación tendrá ahora la llave para decidir si vuelve camino al juicio

El futuro judicial de Juan Pablo “Pata” Medina volvió a cambiar drásticamente después de años de resoluciones contradictorias: la Corte Suprema revocó el sobreseimiento que había beneficiado al histórico exjefe de la UOCRA La Plata y al resto de los imputados. La causa que parecía definitivamente enterrada volvió a quedar abierta y otra vez aparece en el horizonte la posibilidad de un juicio oral. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dejaron sin efecto la sentencia que había confirmado el cierre del expediente.

La investigación se remonta a septiembre de 2017, cuando Medina fue detenido por orden del entonces juez federal de Quilmes Luis Armella y posteriormente procesado por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, con un embargo de $200 millones. El expediente investigó una supuesta estructura alrededor de la conducción platense de la UOCRA y hechos vinculados con empresarios de la construcción, acusaciones que Medina y sus defensores rechazaron y que nunca llegaron a resolverse mediante una sentencia de juicio oral. En 2020 obtuvo prisión domiciliaria y en 2021 fue excarcelado bajo determinadas condiciones.

Cuando el expediente ya se encaminaba hacia el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata, todo dio un vuelco en octubre de 2022: el entonces juez Alejandro Esmoris declaró la nulidad de las actuaciones y sobreseyó a los acusados. El magistrado vinculó aquella investigación con la denominada “Gestapo antisindical”, la polémica reunión de 2017 entre funcionarios bonaerenses, integrantes de la AFI y empresarios donde se habló sobre acciones contra Medina. La Fiscalía apeló, pero en junio de 2023 la Sala II de Casación confirmó por mayoría las nulidades y los sobreseimientos con los votos de Ángela Ledesma y Alejandro Slokar; Guillermo Yacobucci votó en disidencia.

El fiscal general ante Casación Raúl Pleé llevó entonces la discusión hasta la Corte y sostuvo que cerrar definitivamente el expediente impedía al Ministerio Público determinar en un debate oral la verdad de los hechos imputados. El procurador general interino Eduardo Casal sostuvo posteriormente ese recurso y la Corte terminó haciendo propios sus fundamentos y conclusiones. El mensaje judicial es contundente, aunque no equivale a una declaración de culpabilidad: el sobreseimiento cayó y la validez de la causa deberá ser revisada nuevamente. El máximo tribunal cuestionó así la solución que había clausurado anticipadamente el expediente.

Ahora comienza una etapa decisiva: el expediente regresará a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá intervenir con una composición diferente de aquella que confirmó los sobreseimientos. Casación tendrá que volver a resolver si mantiene la nulidad que hizo caer la causa o si acepta los argumentos fiscales y despeja nuevamente el camino hacia el juicio oral. Por eso todavía no puede afirmarse que Medina será juzgado: la Corte eliminó el obstáculo que representaba el fallo anterior, pero dejó en manos de los camaristas la nueva resolución que definirá cómo continúa el proceso.

Casi nueve años después de aquella espectacular detención de 2017, el expediente del “Pata” Medina vuelve prácticamente al centro del tablero judicial. El sindicalista no fue condenado por estas imputaciones y conserva plenamente su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme; tampoco recuperó ahora automáticamente la condición procesal que tenía antes del sobreseimiento, porque Casación deberá pronunciarse nuevamente. Lo que sí cambió radicalmente es algo esencial: la puerta que había quedado cerrada volvió a abrirse y la posibilidad de sentarlo en un juicio oral dejó de estar sepultada. La próxima palabra será de Casación y puede definir uno de los expedientes sindicales y políticos más resonantes de La Plata de la última década.