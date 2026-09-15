chuby-leguizamon-javier-alonso-kicillof-misiones-seguridad-buenos-aires

Por: Chuby cruzó a Alonso por acompañar la gira de Kicillof: “La seguridad no puede quedar en segundo plano por una campaña”

La gira de Axel Kicillof por Misiones abrió un nuevo frente político en Buenos Aires y esta vez el apuntado fue su ministro de Seguridad, Javier Alonso. El presidente del bloque Hechos en el Senado bonaerense, Marcelo “Chuby” Leguizamón, cuestionó que el funcionario integrara la comitiva provincial mientras existen reclamos opositores para que concurra a la Legislatura. “¿De verdad le parece que este es el momento para estar de campaña en Misiones?”, lanzó el senador platense, que reclamó “presencia, gestión y respuestas concretas” frente a la situación delictiva provincial.

El viaje tuvo, sin embargo, una doble dimensión que resulta indispensable diferenciar: Kicillof y el gobernador misionero Hugo Passalacqua firmaron oficialmente convenios de cooperación en seguridad y desarrollo agrario e industrial, y Alonso integró esa agenda institucional. Más tarde, la visita adquirió un tono abiertamente político cuando el bonaerense desembarcó en la sede del PJ misionero y fue recibido con cánticos de “Axel Presidente”. Kicillof evitó confirmar una candidatura para 2027, aunque dejó una frase cargada de proyección nacional ante la militancia: “Cuento con ustedes. Cuenten conmigo”.

Leguizamón utilizó precisamente esa combinación para profundizar sus cuestionamientos contra Alonso y recuperar una vieja disputa con el Ministerio. “Hace dos años que esperamos que venga al Senado a dar explicaciones”, sostuvo el legislador, quien anteriormente promovió pedidos relacionados con cantidad de efectivos, patrulleros y otras necesidades de seguridad, particularmente en La Plata. “Mientras tanto, los bonaerenses viven todos los días con miedo y la violencia no da tregua”, agregó. El dirigente cerró su mensaje directamente contra el funcionario: “Su responsabilidad está acá, ministro. En la Provincia de Buenos Aires”.

El cruce aparece además en un momento particularmente sensible para el Gobierno bonaerense: la inseguridad volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública y el propio Kicillof salió esta semana a responsabilizar al Gobierno nacional por haber retirado recursos y efectivos federales del territorio provincial. Las estadísticas de la Procuración bonaerense registraron durante 2025 un aumento del 12,9% en los homicidios en ocasión de robo respecto del año anterior, mientras desde la administración provincial reivindican inversiones por $425.160 millones en fondos de fortalecimiento de seguridad, 9.649 patrulleros adquiridos, 1.000 camionetas rurales y 16.000 nuevos efectivos incorporados desde la llegada de Kicillof al gobierno.

Para Leguizamón, sin embargo, la discusión no pasa solamente por cuánto dinero se destinó sino por las explicaciones políticas que debe brindar el responsable del área. “La seguridad no puede quedar en segundo plano por una campaña política”, sentenció el senador, instalando una crítica que busca pegar directamente sobre uno de los puntos débiles de cualquier proyecto presidencial de Kicillof: la situación de la Provincia que gobierna. La ofensiva opositora intenta así conectar dos tableros que durante los próximos meses estarán inevitablemente vinculados: la construcción nacional del mandatario bonaerense y los problemas cotidianos que deberá seguir administrando hasta diciembre de 2027.

La escena de Misiones anticipa, en definitiva, una discusión que probablemente acompañará cada movimiento federal del Gobernador: cuanto más avance Kicillof en la construcción de una alternativa presidencial, mayor será la presión opositora para obligarlo a rendir cuentas sobre la gestión bonaerense. Alonso quedó esta vez en el centro porque su cartera administra uno de los temas más sensibles y porque acompañó una gira que mezcló convenios oficiales con construcción política. Leguizamón encontró allí el flanco para golpear: el ministro puede acompañar la estrategia nacional del Gobernador, pero la oposición promete recordarle en cada oportunidad que su examen político continúa rindiéndose todos los días en las calles de la Provincia.