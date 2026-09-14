Le contó a ChatGPT que planeaba matar a sus compañeros: el FBI encendió la alarma y allanaron su casa en Quilmes.

La historia comenzó el 19 de agosto, cuando el agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos remitió una alerta a las autoridades argentinas vinculada con un usuario de correo electrónico asociado a conversaciones mantenidas en ChatGPT.

Según la investigación, el adolescente había expresado su intención de realizar un tiroteo en un establecimiento educativo y matar a compañeros, con una planificación inicialmente situada en 2027 y referencias incluso a la posibilidad de adelantarla. También habría mostrado interés por adquirir indumentaria y equipamiento de características tácticas.

Ante la gravedad del reporte intervino la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, cuyos especialistas realizaron tareas digitales, de campo y de inteligencia sobre fuentes abiertas —OSINT— hasta conseguir individualizar al usuario y localizarlo en Quilmes.

El dato fundamental es que no fue ChatGPT el que “allanó” ni el FBI el que actuó policialmente en Argentina: la advertencia internacional disparó una investigación local y fueron los agentes argentinos quienes identificaron al adolescente. Su identidad, domicilio, colegio y cualquier información que permita reconocerlo permanecen correctamente bajo reserva por tratarse de un menor.

🚨🤖 LE CONTÓ A CHATGPT QUE QUERÍA MATAR A SUS COMPAÑEROS Y ALLANARON SU CASA



Un adolescente de 15 años de Quilmes planeaba un tiroteo escolar para 2027 o antes.



El FBI detectó los chats de IA y alertó a la PFA. Secuestraron celulares y equipo táctico.#ChatGPT #FBI #Quilmes pic.twitter.com/uYRdzdI7EN — Visión Política (@VisionPoliticaV) September 13, 2026

Con las pruebas reunidas intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, encabezada por Walter Bruno, y el Juzgado de Garantías del Joven N°1, a cargo de Miriam Susana Alcolcel, autorizó el allanamiento.

Dentro de la vivienda no se informó el hallazgo de armas de fuego ni municiones, una precisión indispensable frente a la gravedad del caso. Los federales secuestraron dos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro camuflado, dos pasamontañas —uno con diseño de calavera y otro camuflado— y gafas negras de protección táctica; todo quedó sujeto al análisis judicial.

Pero la pregunta que abre el episodio es inevitable: ¿cómo puede una conversación privada con una inteligencia artificial terminar generando una alerta policial? OpenAI explica públicamente que utiliza sistemas automatizados capaces de detectar actividad potencialmente preocupante y que las cuentas o conversaciones señaladas pueden ser evaluadas en contexto por personal especializado.

Cuando una conversación presenta indicadores de un riesgo creíble e inminente de daño grave contra otras personas, la compañía afirma que puede notificar a las fuerzas de seguridad, aunque las fuentes públicas del caso de Quilmes no describen el recorrido técnico específico de esta conversación ni permiten afirmar exactamente quién produjo la primera detección.

La investigación argentina quedó caratulada como “intimidación pública” y tanto el adolescente como sus padres fueron citados ante la Fiscalía juvenil. Por ahora existe una investigación y no una condena, y tampoco está acreditado públicamente que el joven hubiera conseguido armas o alcanzado una fase material inmediatamente ejecutiva del supuesto ataque.

El caso, sin embargo, fue considerado suficientemente serio para movilizar al FBI, a la unidad antiterrorista de la PFA, a una fiscalía especializada y a un juzgado juvenil; además, Argentina actualizó recientemente sus protocolos para contemplar expresamente amenazas, planificación o preparación de violencia masiva en escuelas detectadas en entornos digitales.

El episodio deja finalmente una discusión que va mucho más allá de Quilmes: la frontera entre privacidad, inteligencia artificial y prevención de una posible masacre. La política pública de OpenAI establece que la enorme mayoría de las medidas por contenidos violentos se resuelven entre la plataforma y el usuario, pero contempla la intervención de autoridades en los casos extremos de peligro grave para terceros.

La conversación que alguien mantiene frente a una pantalla puede convertirse, ante determinadas señales excepcionales de violencia real, en el comienzo de una investigación fuera de esa pantalla. En Quilmes, aquella cadena terminó con una casa allanada, dispositivos bajo peritaje y una Justicia que ahora deberá determinar hasta dónde había avanzado realmente el presunto plan.