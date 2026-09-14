Javier Milei declaró $295 millones y su patrimonio creció 43% en 2025.

La presentación de las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al ejercicio 2025 ante la Oficina Anticorrupción (OA) arrojó luz sobre la evolución de los bienes del presidente Javier Milei.

De acuerdo con la documentación oficial, el Jefe de Estado finalizó su segundo año completo de gestión declarando un patrimonio total de $295,2 millones, lo que representa un incremento nominal del 43,3% respecto a los $206 millones consignados al cierre del período 2024.

Sin embargo, el desglose pormenorizado del expediente revela que este incremento no responde a un ingreso masivo de nuevo capital o activos. Del salto bruto de $89,1 millones, aproximadamente $73 millones —un 82% del total— corresponden de forma exclusiva a revaluaciones fiscales de propiedades que ya pertenecían al acervo personal del mandatario antes de su llegada a la Casa Rosada.

Variación en divisas y composición de activos

Al traducir la declaración al tipo de cambio oficial del Banco Nación al cierre de 2025, el patrimonio de Milei equivale a US$ 199.000, una cifra prácticamente idéntica a los US$ 194.000 informados bajo la misma metodología al término de 2024. En términos de moneda dura, el patrimonio presidencial permaneció prácticamente estable.

El principal motor del ajuste contable fue su departamento de 100 metros cuadrados ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido en el año 2000. La valuación fiscal de la propiedad se elevó de $38,4 millones a $73,6 millones, registrando un salto del 91,5%.

En materia de rodados, conservó una camioneta Mercedes-Benz Sprinter (2015) y un Peugeot RCZ Coupé (2013) por un valor conjunto de $36,5 millones, mientras que en disponibilidades líquidas reportó US$ 85.562 (distribuidos entre US$ 20.000 en efectivo y US$ 65.562 en caja de ahorro) y $39,4 millones en moneda nacional.

Posicionamiento en el Gabinete

Un análisis comparativo basado en el relevamiento realizado por el portal de verificación Chequeado ubica al Presidente en el séptimo lugar en volumen de bienes dentro de una nómina de 13 altos funcionarios evaluados.

Los $295,2 millones declarados por Milei se sitúan marcadamente por debajo de los patrimonios informados por las espadas económicas de su Gabinete: el ministro de Economía, Luis Caputo, lidera ampliamente la nómina con $19.509 millones (con más del 68% de sus activos radicados en el exterior), seguido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con $3.641 millones, y el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien reportó $1.101 millones.

Lo que tenés que saber sobre el patrimonio de Javier Milei