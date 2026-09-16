Caputo y el patrimonio detrás de la motosierra: 8.153 hectáreas, casi $20 mil millones y el recuerdo del bono a 100 años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, constituye la pieza central del programa de consolidación fiscal impulsado por la administración de Javier Milei. Sin embargo, en forma paralela al discurso de austeridad y disciplina presupuestaria, el análisis de sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) expone un volumen patrimonial que lo distancia holgadamente del resto de los integrantes del Gabinete nacional.

De acuerdo con una investigación periodística publicada por Manuel Román en el portal Diagonales, Caputo cerró el ejercicio 2025 con un patrimonio total declarado de $19.509 millones de pesos, registrando un incremento cercano a los $8.000 millones en doce meses.

La magnitud de la cifra equivale a una masa de activos superior a la suma de los patrimonios declarados por todos los demás ministros del Poder Ejecutivo juntos.

Un establecimiento rural equivalente al 40% de la Capital Federal

Dentro del desglose de activos del funcionario sobresale un inmueble catalogado como "rural con vivienda", ubicado en el partido bonaerense de Alberti. La extensión del terreno abarca 81.530.000 metros cuadrados (8.153 hectáreas), superficie que equivale aproximadamente al 40% del territorio total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (200 km²).

Caputo declaró para dicho establecimiento un valor fiscal de $1.290 millones de pesos, monto que por sí solo supera la masa patrimonial declarada por diversas figuras de la primera línea oficialista.

El reporte periodístico señala que la incorporación del campo al patrimonio privado de Caputo se concretó durante su desempeño como secretario y posterior ministro de Finanzas en la gestión de Mauricio Macri. Diagonales menciona marzo de 2016 en el cuerpo del informe y mayo de 2017 en sus piezas de difusión, discrepancia que requiere de la compulsa del instrumento público original.

No obstante, la adquisición coincidió cronológicamente con la etapa en que el funcionario lideraba la estrategia de endeudamiento externo del Estado nacional.

La emisión del bono centenario y la radicación de ahorros

El 19 de junio de 2017, la cartera conducida por Caputo oficializó la colocación de un bono soberano por US$ 2.750 millones a un plazo de 100 años, con un rendimiento anual del 7,9%. La operación —que generó denuncias de sectores opositores e imputaciones judiciales que el entonces ministro rechazó al calificar como maniobras para "embarrar la cancha"— se convirtió en el plazo de endeudamiento más extenso de la historia financiera argentina.

Junto a la propiedad de Alberti, el patrimonio del actual titular de Hacienda incluye dos departamentos, una casa quinta, tres cocheras, tres camionetas, un yate, un gomón y un cuatriciclo.

Asimismo, la investigación destaca un aspecto sensible para la conducción económica: aproximadamente el 95% de los ahorros líquidos e inversiones declaradas por el ministro se encuentran radicado en el exterior, principalmente a través de tenencias bancarias en divisas y participaciones en fondos internacionales.