El desgarrador mensaje escolar que expone las grietas del Estado

El protocolo suele llegar tarde cuando la vulnerabilidad golpea las paredes más desprotegidas del sistema. La fría maquinaria judicial se activó en Villa San Damián frente a un reclamo desesperado que interpeló a toda la dirigencia. No hay margen para la tibieza política cuando un presunto delito intrafamiliar expone la fragilidad de los controles escolares.

El departamento cuyano de Rawson amaneció sacudido por un texto que congeló la rutina pedagógica. (“Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años, fue mi tío”) fue el lema escrito en el sanitario del establecimiento escolar, acompañado por un dibujo infantil. La conmoción obligó a los funcionarios provinciales a reaccionar bajo la lupa pública.

En la Escuela Carlos María de Alvear, el silencio de la conducción docente no alcanzó a frenar el escándalo. La Unidad Fiscal de Investigación de Abusos Sexuales Infantiles abrió una causa de oficio para verificar la veracidad del hecho. El fiscal Duilio Ejarque encabeza los peritajes mientras busca reconstruir la línea de tiempo del aberrante suceso.

La institución cuenta con 3 turnos lectivos y una matrícula voluminosa que complejiza el rastreo pericial. Los peritos analizan horas de filmaciones para corroborar ingresos y salidas en los momentos previos al descubrimiento. La posibilidad de una broma de pésimo gusto convive con la hipótesis de una criatura silenciada en su hogar.

El Ministerio de Educación de San Juan optó por atrincherarse en un hermetismo exasperante frente a las preguntas del periodismo. Las autoridades ministeriales admitieron el hallazgo pero delegaron toda la carga probatoria en los pasillos de los tribunales. En las barriadas populares, el Estado suele brillar por su ausencia hasta que los expedientes explotan mediáticamente.

El laberinto burocrático de Tribunales

El expediente judicial tramita en UFI ANIVI, organismo especializado que evita la revictimización con medidas técnicas. En caso de certificar el abuso infantil se utilizará la Cámara Gesell para escuchar el eventual relato de la víctima. Cada minuto transcurrido sin certezas alimenta la sospecha colectiva y agrava el daño sobre la matrícula educativa.

En la política argentina, nadie asume los costos cuando los mecanismos de prevención comunitaria fallan por desidia. Las disputas competenciales entre los ministerios provinciales reflejan la inercia de una burocracia que mira para otro lado. El cuerpo docente guardó reserva con el pretexto de no entorpecer las medidas de prueba.

El peronismo territorial y las fuerzas opositoras observan el caso conscientes de que la niñez desamparada interpela a los 3 poderes del Estado. El desfinanciamiento crónico de la asistencia social deja a los pibes a merced de dramas domésticos irreparables. La conmoción no admite especulaciones mezquinas en un conurbano sanjuanino castigado por la pobreza.

La deuda con la niñez

El clamor por justicia trasciende la geografía cuyana e impacta en la opinión pública de la República Argentina. Si el mensaje resultara apócrifo, quedará al desnudo una alarmante falla en la contención de la salud mental de los alumnos. Si el relato fuese verídico, la tardanza en dar con la nena constituirá una negligencia criminal.

Los relevamientos periciales continúan mientras los vecinos reclaman resoluciones concretas frente a la puerta del colegio. La Justicia tiene la obligación impostergable de determinar la autoría del texto para resguardar de inmediato la integridad física de la denunciante. Los tiempos judiciales rara vez coinciden con las urgencias urgentes del desamparo infantil.