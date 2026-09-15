Malestar de afiliados: el pedido de intervención a IOMA que pone bajo presión a la gestión de Kicillof y Homero Giles.

La profunda crisis prestacional que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sumará el próximo viernes 25 de septiembre una protesta de fuerte repercusión institucional.

Afiliados autoconvocados y familias de diversos municipios de la provincia de Buenos Aires anunciaron una jornada masiva de recolección de firmas frente a la sede central del organismo —ubicada en calle 46 entre 12 y 13 de la ciudad de La Plata— con el objetivo formal de solicitar la intervención de la obra social estatal.

La convocatoria, programada para comenzar a las 9:00 horas, contempla la presentación de un petitorio estructurado en 12 puntos críticos.

Entre las demandas centrales se destacan la regularización inmediata en la entrega de medicamentos de alto costo, la cobertura integral para personas con discapacidad (CUD al 100%), la autorización agilizada de estudios diagnósticos, servicios de internación domiciliaria, traslados sanitarios y el reconocimiento directo de los médicos tratantes.

Amparos judiciales incumplidos y la judicialización de la salud

Uno de los capítulos más complejos incluidos en la presentación se enfoca en el fuero contencioso administrativo. Los afiliados denuncian el incumplimiento reiterado de medidas cautelares y recursos de amparo dictados por la Justicia, exigiendo que la conducción a cargo de Homero Giles respete el valor real de los honorarios y aranceles profesionales estipulados en los fallos.

Para cientos de pacientes con patologías crónicas o urgencias oncológicas, la judicialización se ha convertido en el único canal para intentar acceder a la continuidad de sus tratamientos.

La movilización de los afiliados se da en un contexto de acumulación de reclamos sectoriales, incluyendo protestas previas de prestadores de discapacidad, colegios farmacéuticos y pedidos de informes promovidos por la oposición en la Legislatura bonaerense para declarar la emergencia sanitaria del organismo.

La presión asistencial y la postura de la conducción

Desde la presidencia del Instituto, las autoridades sostienen que IOMA absorbió durante el primer trimestre de 2026 un incremento del 10% en la demanda de servicios médicos y expendio de medicamentos.

De acuerdo con registros oficiales, este desborde asistencial responde en gran medida al traspaso de usuarios provenientes de otros esquemas de cobertura: un 70% de los nuevos requerimientos correspondió a beneficiarios de PAMI, un 22% a usuarios que abandonaron empresas de medicina prepaga y un 8% a otras obras sociales.

Si bien la migración de afiliados tensiona las finanzas de la obra social que brinda cobertura a cerca de dos millones de bonaerenses, los organizadores de la marcha ratificaron la necesidad de adoptar medidas de fondo: