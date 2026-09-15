"Nadie las obliga”: Lilia Lemoine apuntó contra las familias endeudadas

El vacío intelectual y la desconexión social de Lilia Lemoine se exponen con brutal crudeza cada vez que intenta debatir sobre la realidad económica argentina. Lejos de asumir la responsabilidad institucional que demanda una banca legislativa, la diputada opta sistemáticamente por construir un relato de insensibilidad calculada, donde el sufrimiento de las mayorías es despojado de toda urgencia humana. Su paso por los medios no hace más que confirmar que su rol político se reduce a la repetición acrítica de dogmas de libre mercado, aplicados como recetas mágicas e infalibles sin importar la catástrofe social que arrasa a su alrededor. Para Lemoine, la pobreza no es un drama estructural que requiere intervención estatal, sino una mera anécdota de elecciones individuales desacertadas, revelando una carencia alarmante de empatía y una miopía política imperdonable.

El pináculo de su ejercicio de cinismo se materializa al minimizar el endeudamiento de las familias trabajadoras. Sostener con total liviandad que nadie "pone un revólver en la cabeza" a quienes contraen deudas implica una burla macabra hacia el flagelo del hambre y la desesperación. La diputada parece ignorar deliberadamente que la coacción de la miseria opera con la misma o peor violencia que un arma: el temor a no tener qué dar de comer a los hijos, la angustia de un desalojo imminente o la imposibilidad de afrontar gastos básicos actúan como fuerzas arrolladoras que anulan cualquier atisbo de libertad contractual. Reducir la toma de créditos desesperados a un simple "acuerdo entre privados" demuestra que Lemoine habita en una burbuja de privilegio, completamente blindada de las privaciones cotidianas que sufre la gran mayoría de la población.

La negación de la realidad alcanza ribetes absurdos cuando intenta justificar el destino de las deudas. Afirmar que el endeudamiento masivo no es patológico y que las tarjetas de los supermercados se utilizan para "comprar electrodomésticos y ropa" contradice de forma escandalosa los testimonios cotidianos y las estadísticas de crisis. Casos concretos como el de millones de ciudadanos que acumulan cifras impagables intentando cubrir medicamentos, cuotas escolares o alimentos básicos pulverizan su relato en segundos. Para Lemoine, montos que para una familia común significan la ruina absoluta y la pérdida de todo horizonte de previsibilidad son desestimados con una sonrisa displicente. Su incapacidad para dimensionar la gravedad de que un salario no alcance para lo elemental evidencia que su paso por la política es un ejercicio de comodidad corporativa y defensa de intereses ajenos al bienestar común.

El colmo de su soberbia argumentativa se refleja cuando utiliza su propia biografía como vara de medición universal. Al confesar que ella misma ha tomado decisiones financieras equivocadas por desesperación pero que "pagó las consecuencias y aprendió", comete la bajeza de equiparar su situación con la de un trabajador precarizado o un jubilado ahogado por el sistema financiero. Asumir que todos los ciudadanos disponen de los mismos márgenes de maniobra, redes de contención y privilegios para "aprender" de la crisis es de una deshonestidad intelectual inmensa. Lemoine romantiza el castigo económico y victimiza al opresor, eximiendo al Estado de su rol regulador y protector, y transformando la miseria ajena en una lección moral de cartón.

En definitiva, la figura de Lilia Lemoine encarna la peor faceta de una política vaciada de sensibilidad social y de vocación transformadora. Su discurso no es más que una apología de la desidia institucional, donde la crueldad económica se disfraza de "libertad" y la indiferencia se celebra como una virtud ideológica. Incapaz de registrar el pulso de la calle o de conectar con el dolor de quienes se hunden en el sistema, la diputada confirma que su banca legislativa le queda grotescamente grande. Una representante que elige ignorar la asfixia de su pueblo y festejar el endeudamiento como un triunfo no hace política: ejerce una provocación constante contra la dignidad humana, demostrando que su prioridad absoluta es el aplauso dogmático del fanatismo antes que la reconstrucción de un país devastado.