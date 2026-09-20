Liberman lidera una encuesta en Bahía Blanca y mete presión a Pareja justo antes de la llegada de Milei.

Falta más de un año para elegir intendente y todavía ni siquiera están cerradas las candidaturas, pero Bahía Blanca empezó a jugar antes. La medición de DC Consultores aportada a PrimeraPagina.info coloca a Liberman primero con 30,1%, seguido por Susbielles con 17,8%. El número importante no es solamente quién aparece arriba: casi uno de cada tres consultados todavía no eligió candidato.

Ese 32,3% de indecisos obliga a leer la encuesta sin fabricar un resultado electoral anticipado. Con semejante volumen de electores sin definición, la medición describe un escenario temprano y abierto, no una elección resuelta. Liberman aparece primero en esta fotografía; de ninguna manera significa que tenga asegurada la intendencia en 2027.

Pero la encuesta contiene otro dato políticamente incómodo para la conducción libertaria provincial. Ante la consulta sobre quién podría ganarle al actual intendente, el 48,4% de los encuestados señaló a Liberman, según el estudio. La encuesta instala al diputado dentro de una discusión que Pareja todavía necesita ordenar: quién será la cara local de LLA cuando llegue la hora de cerrar las listas.

Y Liberman no llega a esa discusión de la nada. En las elecciones municipales de 2023 quedó segundo con 32,37%, apenas detrás del 36,66% conseguido por Susbielles, entonces candidato de Unión por la Patria. Ya estuvo a poco más de cuatro puntos del sillón municipal y desde entonces siguió acumulando volumen electoral propio.

En 2025 volvió a aparecer en una boleta competitiva: encabezó la lista libertaria de diputados provinciales por la Sexta Sección y consiguió una banca con mandato hasta 2029. Actualmente integra el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja bonaerense. Liberman no está golpeando la puerta desde afuera: ocupa una banca del mismo espacio cuya conducción territorial discute.

La encuesta mete el dedo en la interna

Ahí empieza la parte más interesante de la historia. La relación entre Liberman y el armado provincial encabezado por Pareja atravesó tensiones y reacomodamientos. La interna libertaria bahiense viene mostrando distintos sectores y referencias territoriales, y medios nacionales volvieron a señalar esta semana que la relación entre Liberman y la conducción de Pareja tuvo altibajos. El problema para cualquier armado vertical aparece cuando un dirigente con autonomía también conserva votos.

La medición por espacios que aportaste agrega otra capa. LLA-PRO alcanza 31%, el peronismo queda en 20,7% y Somos Buenos Aires registra 10,3%. Son cifras de una encuesta y no resultados electorales, pero muestran la disputa que pretende capturar el oficialismo nacional. Bahía Blanca es demasiado importante electoralmente para que la candidatura a intendente sea una discusión secundaria.

Hay además un antecedente reciente. En las legislativas de 2025, la alianza LLA-PRO se impuso en la Sexta Sección con 41,75% contra 34,16% de Fuerza Patria, según los resultados citados esta semana por Infobae. Liberman encabezó aquella nómina provincial. La Sexta quedó convertida en uno de los territorios bonaerenses donde los libertarios tienen razones electorales para disputar poder municipal.

Pero el rompecabezas está lejos de resolverse. Una información publicada este miércoles señala que dentro del parejismo todavía no está definido quién será candidato a intendente en Bahía Blanca y que Liberman no aparece actualmente como primera opción de la conducción nacional. También se menciona al diputado Héctor Gay entre quienes podrían considerar una eventual propuesta. Una cosa es encabezar una encuesta y otra bastante distinta conseguir la lapicera que firma la candidatura.

Milei aterriza justo en medio de la rosca

El calendario hizo el resto. Milei llegará este viernes a Bahía Blanca acompañado por Santilli, Karina Milei y Pareja. La agenda contempla inicialmente una actividad vinculada a inversiones encuadradas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y posteriormente un encuentro de características partidarias. El Presidente aterrizará en una ciudad donde la discusión libertaria no pasa únicamente por ganarle al peronismo, sino también por decidir quién llevará su camiseta.

Uno de los puntos de la recorrida será el proyecto de Compañía Mega, integrada por YPF, Dow y Petrobras, que anunció una inversión de aproximadamente US$365 millones para ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos de gas natural. El proyecto está incorporado al RIGI y contempla, según la información difundida, unos 800 puestos de trabajo durante su desarrollo. Gestión e interna partidaria compartirán así el mismo viaje presidencial.

El acto político previsto agrega todavía más temperatura. La organización territorial está atravesada por Pareja y referentes de la Sexta, mientras Liberman conserva peso propio y antecedentes electorales en la ciudad. Cada foto del viernes tendrá entonces una segunda lectura: quién aparece, dónde aparece y qué lugar ocupa alrededor de Milei.

Hay otra figura que llegará con muchísimo peso: Santilli. Milei acaba de referirse públicamente a su jefe de Gabinete como “el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires” durante una reunión con legisladores, mientras Karina Milei respaldó después el trabajo territorial de Pareja. Arriba de la boleta provincial parece empezar a dibujarse un esquema; abajo, la pelea por los municipios todavía está bastante menos ordenada.

Susbielles también juega

Reducir la elección a la interna libertaria sería cometer otro error. Susbielles gobierna Bahía Blanca desde diciembre de 2023 y consiguió entonces imponerse a Liberman. Hoy es el intendente y llega a 2027 con la ventaja y el desgaste que inevitablemente produce administrar una ciudad atravesada durante estos años por emergencias climáticas, obras, reclamos y disputas con Nación y Provincia. La encuesta mide hoy una intención de voto; la elección terminará midiendo además cuatro años completos de gestión.

El propio escenario partidario tampoco está congelado. El 32,3% de indecisos informado por DC Consultores es incluso superior al porcentaje obtenido por cualquiera de los nombres medidos. El grupo electoral más grande de esta encuesta todavía no tiene candidato: son los que no decidieron. Esa cifra impide presentar seriamente el sondeo como una sentencia sobre quién gobernará Bahía Blanca.

Y queda pendiente un elemento indispensable para evaluar con precisión el estudio: su ficha técnica completa. PrimeraPagina.info cuenta con los porcentajes y el período informado —13 al 16 de septiembre—, pero no pudo verificar en una publicación abierta de la consultora el tamaño de la muestra, procedimiento de selección, modalidad de relevamiento y margen de error. Sin esos datos, los porcentajes sirven como información política atribuida, pero no corresponde darles una precisión que la metodología disponible públicamente no permite comprobar.

La fotografía, entonces, es bastante más interesante que un simple “Liberman le gana a Susbielles”. Muestra un dirigente libertario con antecedentes electorales propios encabezando una medición justo cuando la conducción provincial prepara el desembarco de Milei y todavía mantiene abierta la definición municipal. El viernes no empieza la elección de Bahía Blanca, pero empieza a resultar mucho más difícil fingir que la candidatura puede resolverse sin rosca.

Lo que tenés que saber sobre la encuesta de Bahía Blanca

Según la medición de DC Consultores aportada a PrimeraPagina.info, Liberman obtiene 30,1%, Susbielles 17,8% y los indecisos alcanzan 32,3%. Por espacios, LLA-PRO registra 31%, el peronismo 20,7% y Somos Buenos Aires 10,3%. Además, 48,4% menciona a Liberman ante la consulta sobre quién podría derrotar al actual intendente. Son datos de un sondeo realizado más de un año antes de las elecciones y cuya ficha técnica completa PP no pudo verificar públicamente, por lo que describen una fotografía política y no permiten anticipar el resultado de 2027