Información General | 17 Sep EDUCAR CUANDO TODO CAMBIA Día del Profesor: la IA ya responde casi todo, pero hay algo que todavía necesita de un docente Este 17 de septiembre, la Argentina celebra el Día del Profesor en homenaje a José Manuel Estrada. Pero en 2026 la efeméride encuentra a las aulas atravesadas por inteligencia artificial, pantallas y nuevas formas de acceder al conocimiento. Docentes de diferentes puntos del país coinciden en una transformación decisiva: cuando una máquina puede entregar respuestas instantáneas, enseñar a preguntar, pensar, discutir y crear adquiere todavía más valor.