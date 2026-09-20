La calesita de Mercado Pago: el 74% de sus deudores también le debe a otros bancos

Caminar por los pasillos del poder financiero suele mostrar alfombras rojas, pero en el barro del conurbano la rosca económica pasa por el teléfono celular. Mercado Pago logró meterse en los bolsillos populares con una capilaridad que envidiaría cualquier caudillo territorial del conurbano bonaerense. La inclusión financiera mutó en una telaraña donde nadie cancela y todos bicicletean cuotas. El informe elaborado por la investigadora Kubra Melisa Altaytas, especialista formada en Flacso y miembro del Conicet, desarmó el relato oficial del unicornio tecnológico al certificar que el 74% de sus clientes arrastra deudas simultáneas con el sistema financiero tradicional.

Un laberinto invisible conecta el celular del monotributista con las torres corporativas más encumbradas de la Ciudad de Buenos Aires. Casi uno de cada tres deudores de la criatura de Marcos Galperin figura también en los registros contables del Grupo Galicia. El salario se desintegra antes de acreditarse frente a acreedores que tiran de la misma soga. De acuerdo con las planillas oficiales de la Central de Deudores, la fintech suma 6,73 millones de clientes endeudados frente a los 6,17 millones que concentran en conjunto el Banco Nación, el Banco Provincia y el resto del arco estatal.

La trampa estadística radica en la escala y en el volumen de los fondos volcados a la calle. Mientras la banca pública sostiene préstamos de fuste por $35,08 billones, la empresa de comercio electrónico opera apenas $2,95 billones. Menos plata repartida entre millones de espaldas precarizadas garantiza una fragilidad cotidiana mayúscula. Representa doce veces menos capital en juego, pero diseminado en una masa atomizada que recurre al crédito chico para llegar al fin de semana sin caerse del mapa.

La investigadora bautizó este fenómeno como "interdependencia crediticia desde abajo", una categoría sociológica que describe cómo las familias malabarean pasivos sin tocar un solo dólar físico. En los despachos de Argentina, el titular de la plataforma sacaba pecho comparando una mora mediana de apenas $100.000 contra el millón y medio de los bancos tradicionales. La comparación tramposa esconde que quien presta puchos registra lógicamente saldos nominales diminutos. El ratio real desmiente el marketing: la mora sobre la propia cartera de la fintech trepó al 18,16%, duplicando el 10,08% del sistema público.

La vida de un repartidor o de una comerciante barrial no tolera perder el código QR bajo ninguna circunstancia operativa. Para el usuario de a pie, la aplicación no es un banco lejano: es la caja registradora, la billetera del supermercado y el posnet cotidiano. Quedar inhabilitado en la aplicación equivale a una muerte civil en el ecosistema comercial urbano. Por eso la gente prefiere defaultear la tarjeta tradicional o patear el alquiler antes que perder la cuenta digital que le permite seguir cobrando el día a día.

El riesgo latente amenaza con desbordar las fronteras de la propia plataforma tecnológica si la cuerda termina por cortarse. Con 1,14 millones de personas atrapadas en situación irregular dentro de la plataforma, el estrangulamiento arrastra en cadena al resto del sistema bancario. Cuando el eslabón más débil revienta, la onda expansiva golpea directo en las balances de la banca formal. La verdadera disputa de poder ya no pasa por las sucursales a la calle, sino por quién se queda con el último saldo disponible en la pantalla del celular.