Milei compró 29 mil kilos de carne y echó al cocinero porque el bife no estaba jugoso

Lo que tenés que saber sobre la "Guerra de Olivos"

Karina mandó a comprar 29 mil kilos de carne para la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada. Los cortes preferidos son roast beef, nalga, paleta, bondiola, vacío y asado, El presidente Javier Milei pidió un bife a las 3:30 de la madrugada y como no estaba jugoso lo devolvió tres veces hasta que se cansó y echó al cocinero. Pusieron otro responsable de hacerle la comida a Milei, pero volvió a suceder lo mismo: los bifes no estaban jugosos y el presidente se lo devolvió a los gritos e insultos. Este segundo cocinero, agredido verbalmente por el presidente, se calentó e intentó bajarle todos los dientes para que nunca más coma bifes. La custodia presidencial (una especie de pitbulls enseñados para atacar), golpeó duramente, redujo y luego apresó al cocinero justiciero. También se quedó sin trabajo. Milei y Karina acusan a los dos cocineros presidenciales echados tras décadas de trabajo en la Residencia de Olivos, de haber filtrado la información sobre la compra de 29 mil kilos de carne para el "Señor 4 camperas". Luis Barrionuevo, eterno titular del sindicato Gastronómino UTHGRA, llamó a Milei (a quién apoyó económicamente con varios millones de dólares en la campaña presidencial de 2023), para pedirle que reincorpore a los cocineros y a otros 10 empleados de la cocina que renunciaron solidariamente, pero el hombre papada le clavó tres puteadas y cortó. Enojadito, el multimillonario sindicalista de frases históricas como: "Tenemos que dejar de robar por lo menos dos años", "En este país nadie se gana la plata trabajando" y "Al lado del kirchnerismo, el menemismo eran motochorros", entre otras, fue el lunes 14 al programa de Carlos Pagni en LN+ a amenazar elípticamente a Milei. Todo muy normal en Argentolandia...

El documento que originó la controversia existe. La Secretaría General de la Presidencia abrió la Licitación Pública 0016/2026, expediente EX-2026-76860177-APN-CGD#SGP, destinada a la “adquisición de productos cárnicos y de pescadería con destino a Casa de Gobierno y R.P.O.”. El llamado apareció en el Boletín Oficial el 31 de agosto y la recepción de ofertas terminó este miércoles 16 de septiembre. Detrás del ruido político hay, primero, un expediente administrativo perfectamente identificable.

Las 29 toneladas de carne para el Javo

La documentación difundida contempla alrededor de 29 toneladas de productos cárnicos, dentro de una contratación cuyo monto estimado ronda los $500 millones. Para Olivos aparecen más de 9.400 kilos de productos cárnicos y aproximadamente 3.600 kilos de pollo, además de embutidos y otros alimentos. El número es enorme, pero necesita una aclaración esencial: una orden de compra abierta establece cantidades máximas y no demuestra que todo ese volumen haya sido efectivamente comprado, consumido o pagado.

Entre las especificaciones aparecen roast beef, nalga, paleta, bondiola, vacío, asado y otros cortes, además de descripciones técnicas detalladas sobre características y condiciones que deben cumplir los productos. La licitación alcanza simultáneamente a Casa Rosada y la residencia presidencial, por lo que tampoco corresponde dividir automáticamente las toneladas por la cantidad de personas que viven en Olivos. El interrogante correcto no es cuánto come el Presidente, sino cuántas personas abastece realmente el contrato y cuál termina siendo su ejecución efectiva.

Después de la filtración llegó la purga

El capítulo nuevo apareció este jueves. Milei ordenó echar a doce trabajadores de la Quinta de Olivos después de la repercusión que tuvo la difusión de la compra y que cocineros y mozos serían reemplazados por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas. La decisión se debe al enojo presidencial por la filtración de información interna.

Barrionuevo reapareció con Pagni

Casi en simultáneo ocurrió algo políticamente relevante. Luis Barrionuevo, histórico jefe de UTHGRA, reapareció en una extensa entrevista televisiva con Carlos Pagni en Odisea Argentina. Allí recordó que había apoyado a Milei durante la campaña de 2023 para impedir un triunfo del kirchnerismo y declaró que actualmente no quiere verlo más.

Barrionuevo fue todavía más lejos al hablar de 2027. Señaló a Axel Kicillof como su opción dentro del espacio opositor y cuestionó la situación económica del sector gastronómico. Según sus declaraciones, desde mediados de 2025 hasta agosto de este año cerraron unos 5.000 establecimientos del rubro.

La coincidencia temporal resulta atractiva: por un lado, conflictos y desplazamientos de trabajadores gastronómicos atribuidos a Olivos; por otro, el máximo dirigente histórico del gremio rompiendo públicamente con Milei. Pero coincidencia no significa causalidad.

Los bifes de las 3:30

La versión que llegó a PP agrega un episodio mucho más explosivo. Sostiene que Milei habría modificado horarios de cocina porque come durante la madrugada y que un cocinero habría tenido reiterados conflictos por la preparación de bifes que el Presidente pedía cada vez más jugosos. El relato termina con la renuncia de ese trabajador.

Una segunda parte de la versión afirma que quien lo reemplazó habría discutido con Milei después de recibir insultos y habría intentado agredirlo físicamente, tras lo cual la custodia presidencial lo habría reducido, golpeado y apartado. De comprobarse, sería mucho más relevante que una simple anécdota gastronómica porque involucraría seguridad presidencial, una intervención policial y una relación laboral.