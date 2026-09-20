Patricia Bullrich cruzó a Luis Caputo por el Presupuesto 2027 y agitó la interna oficialista

La senadora nacional por CABA, Patricia Bullrich, desató un incendio controlado en las oficinas de Casa Rosada al cruzar públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo, por las proyecciones del Presupuesto 2027.

La ex funcionaria no dudó en catalogar la maniobra fiscal del Palacio de Hacienda como "un error no forzado" que expone la gestión de Javier Milei, aunque su mirada estuvo enfocada al titular de la cartera. La ex candidata presidencial entiende que la credibilidad oficialista tambalea cuando la macroeconomía ofrece sorpresas desmedidas, advirtiendo con acidez que “de golpe viene una bomba atómica” en medio de las negociaciones parlamentarias.

El enojo de la titular de la cartera de Seguridad no es un exabrupto improvisado en los pasillos de Capital Federal. La referente del ala dura oficialista siente que el equipo económico desprotegió la narrativa de austeridad y dejó expuesta a la tropa legislativa en el Congreso de la Nación.

Con su estilo frontal y directo, remató la jugada señalando que con estas fisuras “quedás como tonto o engañás, eso resiente” la confianza de la tropa propia.

Detrás del ataque teledirigido a la gestión de Luis Caputo se esconde una contienda por el volumen político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Patricia Bullrich recibió ayer en su despacho los números frescos de un sondeo de opinión pública encomendado a nivel nacional en la Argentina. Los datos de la consultora privada la mostraron con una imagen positiva consolidada, dibujándole una sonrisa que aceleró su armado territorial y disparó las alarmas en el entorno presidencial.

Aunque se muestra como el escudo más vehemente del proyecto de Javier Milei, la ministra no está dispuesta a regalar su capital político ni a diluirse en la interna libertaria. La jugada en el Gabinete busca blindar de forma intransigente el 26% de los votos obtenidos en la primera vuelta de 2023 en Buenos Aires y el resto de las provincias. Bullrich sabe que en el terreno de la rosca pura, quien no marca cancha termina pagando la factura ajena.

Además, en la mañana de este viernes sumo un nuevo capitulo con una publicación con mucha picardía en la red social X con una canción de Lali Esposito, quien es público conocimiento sus criticas al gobierno nacional, y en especial a Javier Milei.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

La interna entre la legisladora y el Palacio de Hacienda refleja las profundas grietas operativas que cruzan a la administración nacional. Mientras el titular de Economía intenta cerrar los números con los gobernadores en el interior del país, la ex titular del PRO apura su propia agenda sin pedir permiso a los armadores oficialistas. La dirigencia porteña observa con atención cómo la ministra gestiona su propia caja de poder sin subordinarse a los voceros del Presidente.

El tablero político hacia el próximo turno electoral empezó a moverse mucho antes de lo previsto por la cúpula de La Libertad Avanza. La ex candidata le recuerda diariamente a las primeras líneas del Gobierno que su volumen de votos sostiene la gobernabilidad en los momentos más críticos. La tensión por las partidas presupuestarias es apenas la primera batalla visible de una disputa donde nadie está dispuesto a ceder un solo metro.

Lo que tenés que saber sobre la interna de Patricia Bullrich y Luis Caputo