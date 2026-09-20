Central Puerto ganó US$138 millones con el RIGI y vende antes de construir la mina.

La petrolera y generadora Central Puerto cerró una maniobra financiera perfecta en los pasillos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La compañía ingresó en 2024 a la firma AbraSilver, dueña del yacimiento de oro y plata Diablillos, invirtiendo un total de US$ 25 millones.

Dos años más tarde, tras la aprobación del régimen oficial, transfirió el total de su tenencia por US$ 163 millones. La firma embolsó una ganancia neta de US$ 138 millones sin poner un solo ladrillo.

El movimiento societario cobró volumen político cuando el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, oficializó la adhesión del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

A través de la Resolución 562/2026, el Estado blindó estabilidad fiscal por 30 años, reducción de Ganancias y beneficios aduaneros para la mina ubicada entre Salta y Catamarca. Cuatro meses después de la firma, la empresa energética declaró que el activo no era estratégico y vendió.

La jugada genera un ruido ensordecedor en el entorno del presidente Javier Milei, quien vendió la normativa como una herramienta de radicación de capitales productivos a largo plazo. Central Puerto capturó la valorización bursátil del beneficio estatal, se retiró antes de la fase de extracción y anunció un reparto de dividendos en efectivo por $247.344 millones para este 25 de septiembre. La firma que conduce la generación eléctrica repartirá el botín entre sus accionistas privados.

El contraste con el discurso oficial es demoledor para las aspiraciones del Gobierno nacional. Mientras los compromisos de inversión para la mina demandarán décadas de desarrollo en el norte argentino, la privada privatizó la ganancia financiera en tiempo récord. Fuentes del sector minero confirman que el salto patrimonial responde al aval normativo oficial que disminuyó los costos operativos futuros de la explotación.

Tras la millonaria salida, el mercado financiero exige abrir las cajas societarias para conocer a los beneficiarios finales de la distribución de utilidades. La masa de dividendos a pagar representa $164 por acción y beneficiará a las tenencias registradas al cierre del 18 de septiembre en Buenos Aires. Dirigentes de la oposición preparan pedidos de informes para determinar si hubo tráfico de información privilegiada en la Casa Rosada.

La venta anticipada de la participación en AbraSilver deja al descubierto los vacíos de control del esquema de incentivos. El Estado argentino cedió soberanía tributaria por tres décadas para atraer obras que aún no comenzaron, mientras la corporación privada completó su ciclo de especulación en pocos meses. Central Puerto se retiró con los bolsillos llenos dejando la promesa productiva en manos de terceros.

Lo que tenés que saber sobre el negocio de Central Puerto y el RIGI