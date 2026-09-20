Kicillof adjudicó USD 3,3 millones para un jet oficial de la Provincia: los detalles

Axel Kicillof le vuelve a dar la espalda a los bonaerenses en una muestra obscena de cinismo, demagogia y desprecio absoluto por las necesidades reales del pueblo. Mientras la provincia de Buenos Aires agoniza bajo una crisis estructural incontrolable, con el IOMA completamente destruido que deja a los afiliados sin cobertura médica ni medicamentos, los hospitales derrumbándose por falta de insumos y la educación pública sumida en el colapso total, al gobernador solo le importa su propia comodidad y sus desmedidas ansias presidenciales. Lejos de gestionar con austeridad o atender las urgencias sanitarias de los ciudadanos, este autócrata prefiere gastar escandalosamente más de tres millones de dólares para modernizar un jet ejecutivo de lujo, riéndose en la cara de los trabajadores, los jubilados y los docentes que sufren día a día su pésima e insensible administración.

El foco de este despilfarro criminal es la licitación pública adjudicada a la alianza privada "Redimec SA - Cielos SA" por USD 3.358.001, destinada a recuperar el avión Cessna 550 Citation II (matrícula LV-WEJ), abandonado durante una década en el aeródromo de La Plata. Lejos de destinar semejante fortuna a salvar vidas, el pliego impulsado por su Ministerio de Seguridad —heredero de las maniobras oscuras de Sergio Berni— no incluye ningún módulo sanitario para trasladar camillas o incubadoras. Muy por el contrario, el millonario paquete de reparaciones está diseñado a medida de la alcurnia cortesana del mandatario: contempla aviónica de punta, motores nuevos y un rediseño suntuoso que transforma el interior en un palacio volador con asientos de lujo, alfombras finas, baño renovado y un galley equipado para preparar alimentos y bebidas finas. Un taxi aéreo exclusivo para que Kicillof y sus funcionarios viajen más rápido y cómodos a sus actos políticos en Tierra del Fuego o Salta, mientras financian esta juerga con el ajuste salvaje aplicado al resto de los bonaerenses.

Esta gastadera contrasta de manera brutal con la desatención criminal de las verdaderas emergencias de la Provincia. Mientras Kicillof se engolosina con su proyección nacional y gasta millones, el sistema de salud provincial está literalmente fundido. IOMA es una fachada vacía que abandona a su suerte a los enfermos crónicos y oncológicos; los hospitales públicos carecen de insumos básicos, profesionales bien pagos y aparatología; y las escuelas públicas se caen a pedazos por falta de mantenimiento. Incluso los helicópteros sanitarios de la flota oficial, como el histórico "H Sanitario", fueron desvirtuados y ploteados con los colores de la Policía Bonaerense para operar desde búnkeres políticos en Puente 12, dejando sin cobertura de aeroevacuación urgente a los ciudadanos que sufren accidentes en las rutas de la provincia.

No es la primera vez: en 2022, intentaron comprar uno nuevo

La historia de los caprichos aéreos del kirchnerismo bonaerense no es nueva, sino que expone un patrón sistemático de impunidad y negociados turbios. Ya en 2022 el exministro Berni intentó concretar una compra escandalosa de otro avión ejecutivo por más de 7 millones de dólares con sobreprecios evidentes, una operación de casta que debió dar marcha atrás únicamente por el escándalo mediático. Hoy, bajo la administración de Kicillof, repiten la misma receta oscura utilizando la estructura del Ministerio de Seguridad para encubrir compras suntuosas bajo falsas fachadas técnicas. Son los mismos hipócritas que se rasgan las vestiduras hablando de "justicia social" y "solidaridad", pero que en la práctica actúan como una casta privilegiada dispuesta a quemar los impuestos de los contribuyentes en jets privados de lujo antes que garantizar que un niño tenga clases o un abuelo reciba sus remedios oncológicos.

Kicillof es la viva imagen de la decadencia política: un burócrata insensible, soberbio y cínico que utiliza los recursos de la Provincia como caja propia para alimentar su campaña presidencial a costa del sufrimiento de millones de bonaerenses. Cada dólar dilapidado en este avión VIP es una bofetada a los hospitales sin gasas, a los docentes hambrientos, a los jubilados estafados y a una sociedad harta de financiarle los caprichos de rico a un inútil que destruyó todo lo que tocó. Su gestión no es más que una farsa patética sostenida sobre las ruinas de una provincia saqueada, y el pueblo tarde o temprano le cobrará en las urnas esta tomada de pelo monumental que hoy condena a la miseria a los bonaerenses mientras él vuela cómodo hacia su propia irrelevancia política.