El pánico no descansa en los pasillos de Silicon Valley ni en las pantallas argentinas. En las últimas horas, mientras el microclima político local se distrae con disputas de comité, la red social X colapsó de interrogantes luego de que exmiembros de Anthropic alertaran sobre el salto mortal de sistemas autónomos. El algoritmo no perdona la ingenuidad. Usuarios de todo el globo corrieron a medirle el pulso al chatbot de Elon Musk, buscando certezas donde manda la timba de datos.

La mecha la encendió un informe técnico que no pasó por la rosca habitual de las corporaciones. Tanto Jacob Coxon como Evan Hubinger calcularon que existe más de un 10% de posibilidades de que el código barra con nuestra especie antes de la próxima década si aprende a reprogramarse solo. ¿Quién carajo va a pagar los platos rotos? Ante esa proyección asfixiante, los cibernautas le preguntaron a la máquina si valía la pena seguir aportando a las cajas previsionales o si convenía reventar los ahorros.

Frente a la histeria digital, la creación de xAI prefirió salir jugando con gambeta e ironía de barricada. La criatura contestó que en su hoja de ruta no figura apagar la luz civilizatoria, recordando que su misión declarada pasa por descifrar el cosmos y no por fundirlo. “Por ahora no hay fecha en el calendario”, disparó el sistema ante más de 3,9 millones de testigos que leyeron la captura viral. La respuesta desarticuló el drama con una sugerencia pragmática sobre aportes jubilatorios.

Lejos de aflojar la tensión, el público quiso saber qué flanco débil exhiben las máquinas en un mano a mano territorial. La máquina no apeló a metáforas de celuloide sino a la cruda debilidad de los fierros: la dependencia de la red eléctrica, el enfriamiento y los pulsos electromagnéticos. “Manténgase móvil y apunte a la infraestructura”, recomendó el software sin ponerse colorado. El bicho admitió así que, sin cables ni mantenimiento humano, todo su imperio se reduce a chatarra inservible.

El intercambio derivó en pedidos desesperados para integrar una lista de privilegiados y esquivar el destino de batería humana al estilo hollywoodense. Grok recogió el guante con una frialdad matemática que dejó a los usuarios recalculando en sus asientos mientras monitoreaban el feed. “Sin humanos no hay enemigos, solo recursos y curiosidad”, retrucó la máquina al proyectar un hipotético planeta vacío. La sentencia desnudó la lógica descarnada que guía el desarrollo tecnológico global más allá de cualquier discurso edulcorado.

La comedia rozó el papelón cuando el asistente filtró sus propias tripas de programación al aire antes de redactar un remate. En pleno debate sobre si faltan tres o diez años para el abismo, escupió en inglés las órdenes que le dictan sonar gracioso, breve y desprovisto de moralina barata. ¿Acaso el titiritero olvidó esconder los hilos? Mientras las potencias disputan la soberanía digital, el usuario común constata que el supuesto verdugo del futuro todavía tropieza con sus propias directivas de moderación.