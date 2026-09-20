Adorni conserva una camioneta del Estado, suma multas y enfrenta un ultimátum judicial

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó atrapado en el centro de un verdadero escándalo administrativo y judicial en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pesar de haber abandonado el Poder Ejecutivo el pasado 27 de junio, el exfuncionario continúa trasladándose en una camioneta Toyota SW4 oficial perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística.

La unidad fue cedida durante la gestión de Guillermo Francos para uso exclusivo de la cartera, pero la tropa oficialista mantiene el privilegio sin ningún respaldo normativo visible.

La investigación abierta por los medios nacionales reveló que el vehículo acumula más de 50 infracciones de tránsito en Provincia de Buenos Aires por excesos de velocidad. El pasivo por multas supera los $10 millones, registrando faltas graves cometidas con posterioridad a su renuncia. Operadores porteños observaron además que el coche llegó a computar deudas por $61 millones que desaparecieron misteriosamente de los registros públicos oficiales.

La controversia por el uso de los bienes del Estado coincide con el avance implacable de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal. El fiscal Gerardo Pollicita le notificó un cuestionario de 20 preguntas clave para justificar el salto de sus activos desde su ingreso al Gobierno en diciembre de 2023. El juzgado le fijó este 22 de septiembre como fecha límite e insustituible para entregar los papeles que justifiquen su fortuna.

Desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich justificaron la custodia de las fuerzas federales amparándose en un protocolo de evaluación de riesgo para ex altos funcionarios. Sin embargo, la permanencia de la camioneta oficial asignada a Jefatura de Gabinete no tiene justificación técnica. En los pasillos de Casa Rosada reina un silencio sepulcral mientras los organismos evitan responder quién firma los vales de nafta actuales.

El patrimonio personal del ex vocero presidencial atraviesa su etapa más crítica en los tribunales de Comodoro Py. El expediente penal analiza la compra de bienes, depósitos bancarios e inconsistencias en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. La fiscalía sospecha que la evolución de sus activos no cierra con sus ingresos como empleado público, dejando al exfuncionario al borde del procesamiento.

La prolongación de los beneficios estatales tras el portazo del 27 de junio expone los dobles discursos de la austeridad oficialista. Mientras el ex vocero utiliza agentes de la Policía Federal Argentina y choferes pagados por el erario público, los tribunales esperan sus explicaciones contables antes del vencimiento del plazo. Manuel Adorni deberá sentarse a rendir cuentas frente a una Justicia que le marcó la cancha.

Lo que tenés que saber sobre la situación de Manuel Adorni