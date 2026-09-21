Jorge Brito utilizó a River como trampolin para proyectarse hacía el 2027

El negocio político alrededor del club River Plate adquirió una dimensión insoslayable en los pasillos de Buenos Aires. El banquero Jorge Brito, presidente de la institución hasta 2026, utilizó la marca del Monumental como la piedra angular de una red de contactos que entrelaza la pauta estatal de la provincia de Misiones, los nuevos canales de streaming y millonarios desarrollos inmobiliarios.

El objetivo final de la dirigencia no fue solo el éxito deportivo, sino consolidar una caja financiera propia para pelear la Presidencia en 2027 en el que Brito tiene intenciones de poder meterse en la pelea en las próximas elecciones nacionales en búsqueda de darle pelea a Javier Milei.

El engranaje arranca en el norte argentino con Silicon Misiones, la estructura del caudillo Carlos Rovira. La provincia financia a TSGroup, firma del Grupo IDIX que pertenece a Stefano "Chilindrina" Di Carlo, actual presidente de la institución millonaria.

La rosca no termina allí: Rovira controla los canales Blender y Carajo, mientras Di Carlo comparte la firma Financial Capital S.A. con el periodista Iván Schargrodsky, director del portal Cenital y socio estratégico de la mesa chica del club. Actualmente Ivan es el director de Comunicación y Relaciones Institucionales.



En este último portal, Schargrodsky le realizó varias entrevistas a quien hoy lleva las riendas instituciones del club de Núñez y como lo presentaba "un nombre en el que los hicnhas de River debe prestar mucha atención".

La penetración de los negocios privados en el Club Atlético River Plate salpica de lleno al mapa de medios. Schargrodsky es la ex pareja de Bernarda Cella, vicepresidenta del Departamento Cultural del club e hija del ex productor de Telefe. Cella es dueña del canal Olga junto a su hermano y al humorista Migue Granados. Las comisiones directivas del Monumental se transformaron en un mostrador donde los cargos del club garantizan pauta y negocios.

La red societaria extiende sus tentáculos hacia el negocio inmobiliario y las concesiones gastronómicas. Damián Manusovich, comentarista de la cadena ESPN, es socio de Schargrodsky en P35SUR SRL (dueña de Cenital) y explota el comedor del propio club River Plate.

El exfutbolista planea además un mega emprendimiento inmobiliario en los predios de Tecnópolis junto al ex ministro Matías Lammens, demostrando que el fútbol funciona como la llave de acceso a las tierras estatales.

El ecosistema de medios digitales en la Argentina completa el mapa con el portal Corta, operado por Ninja Contenidos. Detrás de esa firma figuran Agustín Manganiello —socio de Manusovich— y Felipe Albistur, hermano de Juan Albistur, actual vocal de la institución de Núñez.

Ambos son hijos de Pepe Albistur, histórico operador peronista y pareja de la diputada Victoria Tolosa Paz, lo que expone cómo las familias del poder se reparten las comisiones del club.

Toda esta trama de contrataciones, cesiones de espacios y triangulación de medios convergen en la figura de Jorge Brito. El titular del Banco Macro y mandatario de la entidad de Núñez utiliza el peso institucional del fútbol argentino para tejer acuerdos transversales entre el peronismo, el oficialismo y la pauta privada. La dirigencia convirtió a la banda roja en una plataforma mercantil para financiar la aventura presidencial del banquero.

Lo que tenés que saber sobre la red de Silicon Misiones, River y los medios