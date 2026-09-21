El Consejo Consultivo reclamó avances en servicios, obras y el aeropuerto La Plata

La reunión plenaria se realizó en la sede de la Universidad del Este, donde los integrantes del organismo expresaron su preocupación por el funcionamiento de los entes encargados de controlar los servicios públicos y cuestionaron la demora de las autoridades frente a distintas iniciativas presentadas por el Consejo.

El reclamo atraviesa varios sectores: desde los cortes de luz hasta las obras de infraestructura que, según el organismo, siguen pendientes.

Reclamos por los cortes de luz

Uno de los principales puntos abordados durante el encuentro fueron los recientes apagones que afectaron a distintos sectores de La Plata.

El Consejo Consultivo cuestionó que, pese al tiempo transcurrido desde los cortes, la empresa prestadora no habría solucionado completamente los inconvenientes ni brindado una explicación que, según los integrantes del organismo, resulte satisfactoria.

En ese contexto, reclamó que el OCEBA exija el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión de los servicios públicos.

El organismo también planteó que los entes de control deben contar con independencia respecto del poder político y estar integrados por profesionales seleccionados mediante concursos de antecedentes y oposición.

Para el Consejo, la calidad de los servicios públicos depende también de la independencia y estabilidad de quienes deben ejercerlo.

Obras, empleo y producción

Durante la reunión también se puso el foco en distintas propuestas presentadas anteriormente por el Consejo para impulsar la actividad económica regional.

Entre ellas aparece un conjunto de medidas destinadas a generar empleo y destrabar la actividad de la construcción, un sector que el organismo considera estratégico para la economía local.

También recordó la propuesta de desarrollar un programa de capacitación destinado a productores y trabajadores del Cordón florifrutihortícola de La Plata, con el objetivo de mejorar la calidad y trazabilidad de la producción como paso previo a su comercialización e industrialización.

A esto se suman iniciativas vinculadas con el turismo y el desarrollo del Puerto La Plata, entre ellas un proyecto para construir una Terminal de Pasajeros, para el cual el Consejo afirma haber elaborado también una estimación de costos.

El planteo central es que las propuestas no queden archivadas y tengan una respuesta concreta de las autoridades.

Aeropuerto y conectividad

La conectividad regional ocupó otro lugar central en el encuentro. El Consejo Consultivo volvió a señalar como prioridad la posible reactivación del Aeropuerto de La Plata, un tema que, según sus integrantes, viene siendo planteado desde hace tiempo.

Pero el organismo advirtió que cualquier discusión sobre el aeropuerto debería estar acompañada por obras destinadas a mejorar los accesos terrestres.

Entre los puntos mencionados aparecen la conexión de la Ruta 6 con la calle 90 y la prolongación de la Autopista La Plata-Buenos Aires, además de otros proyectos de infraestructura vial.

El Consejo señaló que solicitó audiencias con las autoridades correspondientes para abordar estos temas, pero afirmó que hasta el momento no obtuvo respuesta.

Para el organismo, hablar de conectividad aérea sin resolver los accesos terrestres deja incompleto cualquier proyecto de desarrollo regional.

La inteligencia artificial como herramienta

La jornada también tuvo un espacio destinado a analizar nuevas tecnologías. El experto Sergio Candelo brindó una exposición titulada “La IA como herramienta para el desarrollo”, que generó preguntas e intercambio entre los participantes.

Durante la presentación se abordaron las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y la importancia de utilizarla con criterios adecuados.

La conclusión planteada durante la exposición fue que, como cualquier herramienta, su impacto depende de la capacidad y responsabilidad con la que sea utilizada.

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