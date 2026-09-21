Berisso en emergencia: Cagliardi duplicó la planta política mientras se degradan los servicios públicos.

El municipio de Berisso atraviesa una de las crisis operativas más agudas de los últimos años en la Provincia de Buenos Aires. Mientras las comisiones vecinales denuncian la falta de insumos básicos en las Unidades Sanitarias y el deterioro continuo de los servicios públicos, la administración que conduce el intendente Fabián Cagliardi enfrenta una ola de repudios. Los números oficiales confirmaron el desmedido sobredimensionamiento de la planta política mientras las arcas locales sufren una parálisis total.

La controversia escaló tras la presentación del Expediente N° 4090-90-2026 ante el Honorable Concejo Deliberante. El documento oficial, remitido por el propio Poder Ejecutivo en respuesta a un pedido de informes, certifica que la nómina de la gestión local sostiene a 96 funcionarios jerárquicos. La estructura jerárquica comunal consume partidas millonarias en cargos de asignación directa.

El desglose administrativo de la ciudad ribereña expone una ingeniería institucional de dimensiones desproporcionadas. El organigrama incluye 10 secretarios municipales, 2 subsecretarios, 30 directores y 43 coordinadores en las categorías A a G, además de designaciones ad honorem. El listado excluye al propio intendente, a los delegados municipales y las dietas de los 20 concejales del Honorable Concejo Deliberante, evidenciando una masa salarial política insostenible.

Las cifras oficiales desataron la indignación de los trabajadores de planta permanente y de los bloques opositores en Buenos Aires. Las críticas apuntan al estridente contraste entre los sueldos privilegiados de la cúpula política y la precariedad salarial de los empleados municipales. Vecinos de la franja costera y del centro berissense reclaman por calles intransitables y la desatención primaria de la salud, denunciando el abandono absoluto de las prestaciones básicas.

La confirmación del expediente dejó al descubierto la incoherencia del discurso oficialista en el distrito. Durante el inicio de su mandato, la gestión de Fabián Cagliardi cuestionaba los 50 cargos políticos de la administración anterior prometiendo austeridad fiscal. Hoy, con una planta que roza los 100 nombramientos, el Municipio justifica el ahogo presupuestario responsabilizando de forma exclusiva a los recortes nacionales del presidente Javier Milei, mientras multiplica la planta de asesores y coordinadores.

La tensión social en la capital provincial del inmigrante amenaza con trasladarse a las bancas del legislativo local. Los pedidos de explicaciones exigen que el intendente detalle los montos totales asignados a la planta jerárquica y aplique una reducción drástica de la estructura administrativa. La comunidad berissense exige que los recursos se destinen a los servicios esenciales antes de que el colapso municipal sea irreversible.

Lo que tenés que saber sobre la planta política de Fabián Cagliardi