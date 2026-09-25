Denuncian a Mercado Pago por tasas del 1300% y la demanda podría alcanzar a 7 millones

La rosca financiera sumó un frente explosivo en los tribunales porteños cuando la empresa Mercado Pago quedó bajo la lupa de la Justicia. El letrado Diego Espasandín, titular de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina, radicó una demanda colectiva que denuncia recargos desproporcionados en microcréditos para saldar urgencias cotidianas. La presentación ingresó directamente en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires, donde los pasillos ardieron por el impacto social del expediente. La cifra en juego involucra a 7.000.000 de personas en toda la Argentina.

Conseguir unos pesos extra para llegar a fin de mes terminó siendo una trampa para miles de familias que confiaron en la aplicación del teléfono. Mientras el discurso corporativo presume inclusión financiera y modernización del consumo, las mediciones contables presentadas en el litigio exponen una sangría de intereses que ahoga a los trabajadores más vulnerables. El costo financiero total trepó hasta un 1300% anual en la plataforma. Ningún salario real resiste semejante nivel de recargo cuando se financia una compra básica en el almacén o un pago postergado.

Detrás de cada notificación que ofrece dinero al instante en la pantalla se esconde una mecánica implacable de refinanciación que acumula deudas sobre deudas. El usuario común acepta condiciones sin leer la letra chica para tapar un descubierto o pagar un medicamento, pero la bola de nieve no se detiene jamás. La necesidad popular de financiamiento rápido terminó mutando en una asfixia usurera. En los barrios del conurbano y el interior profundo, el reclamo creció al compás del deterioro de los bolsillos.

La ofensiva gremial y de los consumidores apunta a revisar todas las operaciones aplicadas de manera unilateral durante los últimos tres años de ejercicio comercial. El objetivo de fondo no es meramente declarativo ni una advertencia mediática, sino un reclamo económico de proporciones históricas con impacto directo en las cuentas de la firma. Exigen la devolución total e inmediata de los montos cobrados indebidamente. Un revés de los magistrados obligaría a revisar los balances de la mayor tecnofinanciera del país.

El titular de la entidad demandante desnudó la operatoria durante una entrevista en el programa de streaming Contra Ataque, señalando las trampas del sistema crediticio digital. Allí explicó que dos presentaciones individuales sirvieron como punta de lanza para estructurar un litigio que trascienda a los damnificados originarios y siente jurisprudencia. “Muchos clientes asumieron un costo excesivo para resolver contingencias puntuales”, advirtió el abogado litigante. La territorialidad de la crisis muestra que el fenómeno cruza a todas las clases sociales.

La estrategia de los demandantes busca que el juzgado declare la acción colectiva para blindar y reintegrar fondos a cada cliente afectado en el territorio nacional. Si los jueces aceptan la extensión del amparo a todo el padrón de usuarios, el precedente pondrá en jaque las prácticas de todo el ecosistema de billeteras electrónicas. ¿Podrá el poder judicial frenar los abusos de las billeteras virtuales? La resolución marcará un antes y un después en la relación entre el negocio corporativo y los usuarios.