Concurso del Hipódromo La Plata y UNLP para crear el trofeo del Gran Premio Dardo Rocha.

El Hipódromo de La Plata quiere ponerle una nueva imagen a una de las carreras más emblemáticas del turf argentino. Junto con la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, abrió un concurso para artistas de toda la Provincia de Buenos Aires que tendrá un destino excepcional: crear la estatuilla del Gran Premio Internacional Dardo Rocha. Una obra nacida en un taller bonaerense terminará levantándose cada 19 de noviembre en el podio de la carrera más importante del turf platense. Y no quedará solamente allí: el diseño tendrá además una versión monumental dentro del predio.

El llamado es el Concurso Provincial de Ideas Escultóricas Hipódromo de La Plata y está dirigido a artistas mayores de 18 años, que pueden participar individualmente o en equipo. Para argentinos, las bases exigen haber nacido en territorio bonaerense o acreditar al menos dos años de residencia en la Provincia; para extranjeros, tres años de residencia en el país y dos en territorio provincial. No buscan simplemente una copa bonita: quieren fabricar el próximo emblema visual del Hipódromo. La propuesta deberá cruzar arte, memoria, territorio, identidad bonaerense e historia turfística.

Y hay $12 millones en premios si se contabilizan todas las distinciones previstas. Un jurado seleccionará primero tres proyectos finalistas, cada uno de los cuales recibirá $2 millones. De esas tres propuestas saldrá el ganador, que obtendrá otros $6 millones y deberá avanzar con la realización definitiva. El proyecto vencedor podrá acumular $8 millones entre su premio como finalista y el reconocimiento final. Los otros dos seleccionados conservarán los $2 millones correspondientes a esa primera instancia.

La escultura tendrá una doble vida. En formato reducido se convertirá en la estatuilla del Dardo Rocha y el ganador deberá producir el original y cinco copias para la edición del próximo 19 de noviembre. En paralelo, deberá desarrollar una versión a escala urbana para instalar permanentemente en el Hipódromo. La misma figura pasará de las manos de los ganadores a convertirse en una pieza del paisaje de La Plata. Las bases contemplan que la versión monumental no supere un cubo virtual de cuatro metros de altura por cuatro metros de lado en su base.

El destino de esa pieza también aparece detallado en la convocatoria oficial: será emplazada en el acceso principal del Hipódromo de La Plata, dentro del histórico predio de avenida 44 y 115, y pasará a formar parte de su patrimonio permanente. La obra deberá utilizar materiales capaces de soportar la intemperie sin requerir mantenimiento especial, entre ellos bronce, hierro, cemento, granito, mármol, hormigón armado, resinas o técnicas mixtas. El desafío es diseñar simultáneamente una estatuilla reproducible y una escultura urbana destinada a permanecer durante décadas. Los materiales, seguros, traslados y trabajos necesarios para la fundación de la pieza monumental quedarán a cargo de Lotería bonaerense.

El jurado reúne tres nombres con trayectoria dentro del arte argentino. Estará integrado por la artista plástica Cristina Tomsig, ganadora del Gran Premio de Honor del Salón Nacional; el escultor Oscar de Bueno, premiado en tres oportunidades en el Salón Manuel Belgrano; y la artista visual Mariel Ciafardo, exdecana de la Facultad de Artes y actual secretaria de Arte y Cultura de la UNLP. Tres miradas decidirán qué imagen acompañará a partir de ahora una tradición nacida hace más de un siglo. El jurado deberá seleccionar primero los tres proyectos que avanzarán a la definición.

El concurso busca que esa nueva imagen no aparezca desconectada de su escenario. El Hipódromo fue inaugurado en 1884, apenas dos años después de la fundación de La Plata, y terminó convertido en uno de los grandes espacios deportivos y sociales de la nueva capital bonaerense. Generaciones de jockeys, caballos, entrenadores, criadores y trabajadores construyeron alrededor de sus pistas una cultura propia. El Dardo Rocha no es solamente una carrera: cada 19 de noviembre conecta la historia del turf con el aniversario de la ciudad. Esa memoria deberá estar presente, de alguna manera, en la obra seleccionada.

El ganador tendrá además una responsabilidad que excederá al Gran Premio. El diseño podrá utilizarse para las Distinciones Dardo Rocha, reconocimientos destinados a caballos, jockeys, entrenadores, criadores y caballerizas destacados de cada temporada, además de otras premiaciones institucionales. El concurso está buscando una marca artística capaz de sobrevivir al acontecimiento que originalmente la hizo nacer. Por eso las bases hablan directamente de construir un emblema institucional para el Hipódromo.

Los tiempos son cortos. La convocatoria establece el 25 de septiembre de 2026 como cierre de inscripción; durante la primera semana posterior se realizará la primera reunión del jurado. Los tres seleccionados tendrán hasta el 20 de octubre para entregar sus proyectos ampliados y el ganador será definido el 21 de octubre. Desde el cierre de la convocatoria hasta conocer la escultura elegida transcurrirá menos de un mes. La entrega de premios está prevista para el 29 de octubre y las cinco estatuillas deberán estar terminadas el 9 de noviembre.

Hay un detalle que merece aclaración porque la propia información oficial presenta una inconsistencia. Una comunicación del Instituto Provincial de Lotería y Casinos publicada el 1 de septiembre menciona el 30 de septiembre como cierre de inscripción; sin embargo, las bases actualmente publicadas en el sitio oficial del concurso fijan expresamente el 25 de septiembre dentro del cronograma. Para quien quiera concursar, la fecha prudente y respaldada por las bases vigentes es el 25 de septiembre. Otros medios locales que difundieron posteriormente la convocatoria también utilizan esa fecha.

La inscripción se realiza exclusivamente online desde el portal oficial del concurso de la Facultad de Artes. Allí están disponibles las condiciones técnicas, documentación necesaria, cronograma y requisitos para presentar el proyecto. Quedan apenas cuatro días para transformar una idea en la posibilidad de dejar una marca permanente en uno de los edificios deportivos más históricos de La Plata. Para los artistas bonaerenses, el premio económico es importante; el otro premio difícilmente pueda medirse en pesos: que su obra acompañe desde ahora la historia del Dardo Rocha.

Lo que tenés que saber sobre el concurso del Dardo Rocha

Pueden participar artistas mayores de 18 años de toda la Provincia, individualmente o en equipo. Hay tres premios de $2 millones para los finalistas y $6 millones adicionales para el ganador, lo que lleva a $12 millones el total distribuido. La inscripción cierra el 25 de septiembre según las bases vigentes y la obra ganadora se convertirá tanto en estatuilla como en una escultura monumental. El Dardo Rocha se disputará el 19 de noviembre, durante el aniversario de La Plata.