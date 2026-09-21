Día del Estudiante: la historia detrás del 21 de septiembre que pocos argentinos conocen

Cada 21 de septiembre, miles de estudiantes de Argentina copan plazas, parques y espacios públicos para celebrar una jornada asociada casi automáticamente con la primavera. Pero el origen del Día del Estudiante no está en las flores ni en el cambio de estación: nació en 1902 dentro de la Universidad de Buenos Aires y recuerda un episodio ocurrido catorce años antes. La fiesta que hoy pertenece a los jóvenes comenzó como un homenaje universitario a Domingo Faustino Sarmiento. La iniciativa fue de Salvador Debenedetti, un estudiante de apenas 18 años que terminaría convirtiéndose en una figura relevante de la arqueología argentina.

Sarmiento había muerto el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. Diez días después, el 21, sus restos llegaron a Buenos Aires para ser finalmente sepultados en el Cementerio de la Recoleta. Esa llegada quedó grabada en el ambiente educativo de la época y terminaría proporcionando la fecha para una celebración completamente diferente. El Día del Estudiante no nació para recibir la primavera: el calendario terminó juntando dos tradiciones que tenían historias distintas. El dato rompe uno de los mitos más instalados alrededor de cada 21 de septiembre.

El personaje decisivo apareció catorce años después. Salvador Debenedetti, nacido en Avellaneda en 1884, tenía solamente 18 años cuando presidía el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En 1902 llevó a sus compañeros una propuesta concreta: transformar el 21 de septiembre en el Día del Estudiante como homenaje a Sarmiento. Un adolescente universitario terminó creando una tradición que sobrevivió más de un siglo y desbordó completamente las paredes de su facultad. La iniciativa fue aceptada y comenzaron los primeros actos conmemorativos.

Aquellos primeros festejos tenían muy poco que ver con parlantes, picnics y parques repletos. Eran ceremonias universitarias, con discursos, lecturas y homenajes vinculados con la educación y el legado sarmientino. Con los años, la celebración saltó de Filosofía y Letras hacia otras facultades y después abandonó definitivamente los límites de la universidad. Lo que empezó como un ritual académico terminó apropiado por generaciones de estudiantes que le cambiaron completamente el clima a la fecha. Finalmente, el 21 de septiembre quedó incorporado a la cultura escolar argentina, especialmente entre los adolescentes.

Detrás del homenaje estaba el enorme peso que Sarmiento había adquirido en la historia educativa nacional. Presidente entre 1868 y 1874, impulsó la expansión escolar, la formación docente, las escuelas normales y diferentes instituciones relacionadas con la enseñanza. Durante aquellos años, la matrícula escolar creció fuertemente, aunque su figura histórica también continúa siendo objeto de discusiones sobre otros aspectos de su pensamiento y actuación política. El 21 de septiembre recuerda específicamente su vínculo con la educación y no funciona como una absolución de todos los debates alrededor de Sarmiento. Esa distinción permite entender la efeméride sin convertirla en una biografía edulcorada.

Debenedetti tampoco quedó reducido al muchacho que tuvo una buena idea en una reunión estudiantil. Después desarrolló una importante carrera académica, investigó junto a Juan Bautista Ambrosetti, trabajó en sitios arqueológicos del Noroeste argentino y llegó a dirigir el Museo Etnográfico. Cuando se creó la Federación Universitaria de Buenos Aires en 1908, fue elegido su primer presidente. El hombre que inventó el Día del Estudiante terminó protagonizando también la organización del movimiento universitario porteño de comienzos del siglo XX. Murió en 1930, en altamar, mientras regresaba de un congreso internacional celebrado en Alemania.

Con el paso de las décadas ocurrió algo todavía más interesante: los estudiantes tomaron la celebración y la hicieron suya. El protocolo cedió frente al encuentro con amigos, las plazas, los picnics, la música y las actividades al aire libre. En el imaginario popular, la fecha terminó prácticamente fusionada con el Día de la Primavera. La juventud transformó un homenaje histórico en uno de sus grandes rituales colectivos argentinos. En el nivel secundario es habitual que no haya clases, aunque el régimen concreto depende del calendario educativo y de cada jurisdicción o institución.

Y este 2026 aparece una curiosidad que desmonta todavía más la asociación automática entre ambas celebraciones. El Día del Estudiante continúa siendo hoy, 21 de septiembre, pero la primavera astronómica comenzará recién el 22 de septiembre a las 21:05 en Argentina, de acuerdo con la información difundida a partir de los cálculos del Servicio de Hidrografía Naval y el Instituto de Astrofísica de La Plata. Este año estudiantes y primavera ni siquiera empiezan oficialmente el mismo día. El equinoccio puede producirse entre el 21 y el 23 de septiembre dependiendo del año.

También conviene despejar otra confusión recurrente: el Día del Estudiante no es un feriado nacional. Su tratamiento dentro del calendario educativo varía según nivel y jurisdicción, y la documentación oficial señala que las escuelas secundarias suelen tener asueto el 21 de septiembre. Para los alumnos puede ser un día sin aula; para el resto del país es una jornada laboral común. La fecha, por lo tanto, tiene un carácter educativo y cultural que no debe confundirse con los feriados establecidos para toda la población.

Más de 120 años después de aquella propuesta universitaria, casi nadie piensa en Debenedetti cuando prepara el mate, arma una mochila o sale con amigos hacia una plaza. Probablemente allí esté la mejor demostración de cuánto cambió aquella idea de 1902. El Día del Estudiante sobrevivió porque dejó de pertenecer a quienes lo inventaron y pasó a pertenecer a quienes lo celebran. Cada generación argentina terminó agregándole sus propias costumbres, mientras debajo de la primavera, la música y los encuentros permanece escondida la historia de un estudiante de 18 años que quiso homenajear a Sarmiento.

Lo que tenés que saber sobre el Día del Estudiante

El Día del Estudiante se celebra en Argentina cada 21 de septiembre. La iniciativa surgió en 1902 en Filosofía y Letras de la UBA por propuesta de Salvador Debenedetti y eligió esa fecha porque el 21 de septiembre de 1888 llegaron a Buenos Aires los restos de Domingo Faustino Sarmiento. La coincidencia con la celebración popular de la primavera terminó eclipsando el verdadero origen histórico de la fecha. No es un feriado nacional y, en 2026, existe además una particularidad: la primavera astronómica comienza recién el 22 de septiembre por la noche.