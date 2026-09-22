Terremoto en La Libertad Avanza: la rebelión de Patricia Bullrich que pone en jaque la reelección de Javier Milei.

La interna en las cúpulas del oficialismo dejó de disimularse en las oficinas de Casa Rosada. La senadora Patricia Bullrich encendió la mecha política en Buenos Aires al cuestionar los tijeretazos aplicados al Presupuesto 2027 y lanzar una frase que retumbó en los despachos presidenciales:

“es muy importante que el proyecto reelija”. La titular del bloque oficialista evitó nombrar al presidente Javier Milei como el único candidato natural, abriendo una sangría de interpretaciones en la Argentina.

El contrapunto presupuestario estalló por las partidas asignadas al área de Discapacidad. Patricia Bullrich advirtió en los pasillos del Congreso de la Nación que la iniciativa del Palacio de Hacienda constituye “un tren que viene de frente para chocarnos” en términos electorales. La jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta avisó que no piensa convalidar recortes que desgasten su propia imagen y exigió una reunión mano a mano con el mandatario.

El cruce dentro de la tropa propia salpicó directamente al jefe de Gabinete. Diego Santilli intentó calmar las aguas asegurando que el presupuesto había sido consensuado en la mesa política, pero la ex ministra de Seguridad lo desmintió sin piedad en las pantallas de Capital Federal.

La referente del ala dura dejó en claro que no se debatieron las sintonías finas de las partidas, evidenciando que la coordinación parlamentaria atraviesa su peor momento.

La estrategia de la senadora no responde a un exabrupto ni a un furcio televisivo. Durante sus últimas intervenciones en foros empresariales de la Provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich ha venido repitiendo de forma sistemática la misma fórmula conceptual sobre la continuidad del esquema libertario. La dirigencia porteña interpreta la maniobra como una muestra de autonomía para evitar quedar atrapada en la verticalidad de Karina Milei.

La ambición de la ex candidata presidencial mantiene en estado de alerta a los armadores de La Libertad Avanza. Pese a que el economista confirmó públicamente sus intenciones de buscar un segundo mandato en 2027, la senadora preserva su propio volumen político y no oculta sus aspiraciones a largo plazo. En el entorno del Poder Ejecutivo temen que la jefa de bancada construya una plataforma alternativa desde las sombras.

La reunión de coordinación citada para este martes en la sede del gobierno nacional promete un clima asfixiante. Las fricciones por el presupuesto, los guiños mediáticos y la disputa por las listas legislativas exponen una conducción fragmentada antes de tiempo. Patricia Bullrich llegará a la mesa de rosca decidida a imponer sus condiciones, recordando a la tropa oficialista que su peso territorial sostiene la gobernabilidad del Presidente.