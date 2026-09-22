Marcela Pagano amplió su denuncia a Javier Milei por compras de carne y catering privado.

El manejo de las partidas de la Quinta Presidencial de Olivos atraviesa una de sus tormentas más delicadas en Buenos Aires. La diputada Marcela Pagano formalizó la ampliación de su denuncia penal contra las contrataciones de la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei.

Los pliegos oficiales del 24 y 25 de agosto revelan pedidos por 29.505 kilos de carne, pollo, cerdo y pescado para un lapso de seis meses. La movida judicial apunta a descubrir el destino final de miles de kilos de comida.

El desglose de la masa de insumos asigna 20.370 kilos para la Casa Rosada y 9.135 kilos para la residencia de Olivos. La legisladora expuso proporciones disparatadas al comparar la demanda de ambas sedes: en la Quinta se previeron cuatro veces más dulce de leche y tres veces más mostaza que en la sede de gobierno. Los números dispararon alarmas en los tribunales de Capital Federal, donde se exige auditar cada remito y orden de compra.

La sospecha más grave apuntalada por la denunciante vincula la comida oficial con el emprendimiento privado "Pancitos Caseros". La firma gastronómica pertenece a la órbita familiar de Analía Agudiez, hermana de la renunciada subsecretaria María Belén Agudiez.

Las actuaciones exponen que su pareja, Osvaldo Javier Sosa, se desempeñaba como intendente del predio oficial. La fiscalía analiza si la superposición de roles generó desvíos de partidas alimentarias hacia negocios particulares.

La trama sumó como prueba documental una póliza de seguro de accidentes personales contratada en marzo de 2024 para personal de catering. En ese registro privado figuraba el propio Osvaldo Javier Sosa junto a empleados asignados al servicio de la residencia nacional. La prueba de la aseguradora complica a los ex funcionarios en Provincia de Buenos Aires, demostrando que el personal estatal realizaba servicios gastronómicos privados.

El impacto político de las revelaciones aceleró cambios profundos en el entorno del presidente Javier Milei. La Casa Rosada oficializó la disolución de la Administración General de Olivos y transfirió la custodia y los recursos a la Casa Militar.

Pocas horas después, el Decreto 1055/2026 —firmado por el Jefe de Estado y Diego Santilli— aceptó la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General, cerrando un ciclo salpicado por denuncias de sobreprecios.

El expediente penal reclama pericias contables cruzadas con la agencia ARCA, la reconstrucción de facturaciones y el peritaje de proveedores. Entre las firmas observadas sobresale la adjudicación de servicios de cafetería a la empresa MASTICAR S.A. en la Cámara de Diputados. La Justicia federal deberá analizar la trazabilidad del dinero público para confirmar si detrás de las 29 toneladas de carne existió un circuito de corrupción o un descontrol administrativo.

Lo que tenés que saber sobre la denuncia por las compras de Olivos