Las Legislaturas provinciales gastarán $1,84 billones y cada banca cuesta $128 millones por mes.

El costo de la representación política en la Argentina alcanzó dimensiones presupuestarias escalofriantes. Un relevamiento de la Fundación Libertad sobre las leyes de gasto para el ejercicio 2026 reveló que las 24 jurisdicciones destinarán $1,835 billones a sus poderes legislativos. Mantener la estructura de 1.199 senadores y diputados le cuesta al país $1.531 millones anuales por banca, lo que significa que cada legislador demanda un promedio de $128 millones mensuales.

El análisis de la contabilidad pública demuestra que el grueso del dinero no va a los bolsillos de los dirigentes. El 84% de las partidas legislativas se destina al pago de salarios de asesores, secretarios, personal de planta permanente y contratos de locación. En provincias del norte de la Argentina se pagan verdaderas estructuras hipertrofiadas: Corrientes registra 72 empleados por legislador, Chaco llega a 70 y Formosa mantiene 62 contratos por banca, sosteniendo una gigantesca caja de empleo político.

El ranking del gasto individual por banca expone asimetrías escandalosas entre las provincias. En Tucumán, cada uno de sus 49 legisladores exige un presupuesto anual de $3.725 millones ($310 millones al mes). Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con $3.402 millones y Chaco con $3.057 millones por representante.

La contracara es San Luis, donde cada banca cuesta $176 millones anuales, lo que demuestra que Tucumán gasta 21 veces más que el territorio puntano.

Si se mide el volumen absoluto de dinero, la masa de recursos más grande se concentra en La Plata. La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires cuenta con 138 legisladores y administrará una caja récord de $379.004 millones durante 2026. El presupuesto parlamentario bonaerense supera en 5,3 veces la partida del Ministerio de Economía provincial y resulta 9 veces mayor al área de Producción, evidenciando las prioridades del gasto oficialistall.

El peso de las bancas sobre las arcas generales muestra un drenaje constante para los contribuyentes. Mientras que en promedio el Poder Legislativo se lleva el 1,15% de los fondos provinciales, en Tucumán representa el 3,66% del presupuesto provincial total y en Catamarca el 2,64%. En términos diarios, el país liquida $5.028 millones por día para sostener las 32 cámaras parlamentarias, un gasto de la política que parece inmune al ajuste.

La comparación internacional elaborada por la consultora expone el encarecimiento del modelo argentino. Sostener a las legislaturas de las provincias locales resulta 2,41 veces más costoso que mantener a los parlamentos de las comunidades autónomas en España.

Mientras la discusión pública se enreda en los montos de las dietas, la burocracia legislativa consume fortunas silenciosas que siguen engordando el déficit de las provincias.