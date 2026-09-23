Construcción: los jornales siguen sin cambios y crece la tensión en la UOCRA

Los trabajadores de la construcción, organizados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), enfrentan un panorama sombrío. Desde septiembre, mantienen los salarios acordados para agosto, mientras esperan que el gremio y las cámaras empresariales se pongan de acuerdo en una nueva paritaria. La última actualización salarial fue el 31 de agosto, y desde entonces, la incertidumbre reina en el sector.

El acuerdo anterior, que contemplaba aumentos mensuales, dejó a los trabajadores en un limbo. En mayo, se inició un esquema de incrementos que, aunque prometedor, se detuvo abruptamente. En junio, los trabajadores vieron un aumento del 2,1%, seguido de un 2% en julio y un 1,9% en agosto. Ahora, los montos que perciben son los mismos que hace más de un mes, lo que es inaceptable en un contexto inflacionario.

Los salarios varían según la categoría y la región. Por ejemplo, un oficial especializado en la Zona A cobra $7.420 por jornal, mientras que en la Zona C Austral, esa cifra asciende a $14.841. ***¿Es justo que un trabajador en Tierra del Fuego gane casi el doble que uno en Buenos Aires?*** La desigualdad es evidente y refleja la falta de un marco regulatorio que proteja a todos por igual.

La paritaria había previsto la creación de una Comisión Especial para monitorear la evolución del sector, pero con la fecha de vencimiento ya superada, el futuro es incierto. La falta de acuerdo no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en jaque la estabilidad del sector en su conjunto.

Los datos del Indec muestran que, a pesar de la caída del 4,6% en la variación mensual, el sector aún se mantiene en terreno positivo en el acumulado del año. Sin embargo, esto no es suficiente para justificar la inacción de los líderes gremiales y empresariales. ***La pregunta es: ¿dónde están los verdaderos intereses de los trabajadores en esta negociación?***

El consumo de insumos también presenta un panorama dispar, con aumentos en algunos rubros y caídas en otros. ***Mientras los trabajadores luchan por un salario digno, los precios de los insumos siguen fluctuando, lo que complica aún más la situación.*** La falta de una respuesta clara y efectiva por parte de las autoridades es alarmante.

ACUERDO DE CONDICIONES LABORALES ENTRE LA UOCRA Y LA EMPRESA MINERA VICUÑA ARGENTINA S.A.



Para el proyecto minero FILO DEL SOL-JOSEMARIA EN SAN JUAN pic.twitter.com/AJqPJX3WjA — UOCRA (@uocra) September 22, 2026

Lo que tenés que saber sobre salarios en la construcción

Los trabajadores de la construcción están en un punto crítico, con salarios estancados y sin paritaria a la vista. La desigualdad en los pagos según la región y la falta de acción de los líderes gremiales son temas que deben ser abordados urgentemente.