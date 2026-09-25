La brecha educativa: en Argentina el presupuesto por alumno cambia según la provincia.

La educación en Argentina enfrenta un desafío crítico: la desigualdad en recursos económicos entre provincias. Según un informe de la Fundación Libertad, las proyecciones para 2026 muestran disparidades alarmantes en salarios docentes y gasto público por estudiante.

Mientras Neuquén destina $13,7 millones anuales por alumno, Tucumán apenas alcanza los $2,46 millones. Esta brecha de 5,6 veces es solo una parte del problema.

Los salarios docentes también reflejan esta desigualdad. Un maestro de grado con 10 años de antigüedad en Neuquén percibe $2.296.123, mientras que en Misiones su salario es de apenas $878.935. Esta diferencia de más de $1,4 millones mensuales plantea serias interrogantes sobre la equidad en el acceso a una educación de calidad.

Factores que Agravan la Desigualdad

Las disparidades no son solo numéricas. Factores como el costo de vida regional, las estructuras salariales y la capacidad fiscal de cada provincia juegan un papel crucial. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, a pesar de tener el sistema educativo más grande, presenta un gasto por alumno de solo $3,12 millones, lo que la coloca entre las más bajas del país.

Además, el esfuerzo presupuestario en educación varía significativamente. Provincias como Santiago del Estero y Neuquén destinan más del 30% de su presupuesto total a educación, mientras que Tucumán apenas llega al 18,8%. Esto no solo afecta la calidad educativa, sino que también perpetúa un ciclo de desigualdad que es difícil de romper.

Es fundamental recordar que, como señala el informe, "gastar más no equivale a gastar mejor, y gastar menos no demuestra eficiencia". Para abordar la calidad educativa, es necesario cruzar estos datos con resultados pedagógicos, niveles de aprendizaje y tasas de abandono escolar. Sin un análisis integral, las cifras por sí solas no cuentan la historia completa.