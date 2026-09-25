Los atletas explotan en Santa Fe 2026 por el desfinanciamiento deportivo.

En el microestadio de Santa Fe, la tiradora cordobesa Fernanda Russo ganó este mes la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026 e hizo estallar los pasillos de la política con una crítica feroz por el severo desfinanciamiento al deporte amateur argentino.

La atleta apuntó directo a la Casa Rosada por la pérdida de la caja del ENARD y la falta de presupuesto estatal, revelando que los deportistas deben manejar Uber o vender rifas para competir en el exterior mientras los dirigentes buscan la foto opportunista sobre el podio.

La cosecha de preseas en Santa Fe, Rosario y Rafaela tapó apenas por unos días la grieta presupuestaria que asfixia a las disciplinas que no mueven millones.

"El medallero es mentiroso; ganamos con el corazón, pero también necesitamos plata", disparó la cordobesa tras su victoria en el rifle de aire a 10 metros, exponiendo la cruda realidad que viven las delegaciones locales.

Detrás de las luces del escenario principal, la rosca política ajusta los números mientras los atletas subsisten con asignaciones miserables. En los despachos de la Agencia Córdoba Deportes y las secretarías provinciales admiten que los aportes tienen un techo estrictamente social, empujando a las figuras a una desesperada cacería de sponsors privados para no quedar fuera de la alta competencia internacional.

La tijera sobre el ENARD viene arrastrando consecuencias graves desde que se eliminó el cobro directo del 1% a la telefonía celular en 2017. Aquella caja, que aportaba entre 30 y 40 millones de dólares anuales sin intermediarios, pasó a depender de partidas discrecionales del Ministerio de Economía, donde hoy apenas ingresa la mitad de lo recaudado.

La foto con el campeón y la sombra sobre Lima y Los Ángeles

Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro explota la escenografía del Monumento a la Bandera para proyectar territorialidad, el reclamo de los atletas pone en evidencia el oportunismo dirigencial de todos los colores partidarios.

"Entendemos que hoy el deporte no es prioridad, pero ¿cuánto es el sueldo de una persona que legisla?", retrucaba la medallista en Santa Fe, dejando mudos a los funcionarios de turno.

El malestar es generalizado y salpica a las máximas referencias de la Argentina. Hasta el propio campeón olímpico José "Maligno" Torres prefirió bajarse de la cita santafesina para evitar agresiones desde Buenos Aires, tras criticar abiertamente los recortes al sector.

La mirada hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ofrece un panorama desolador, donde el talento individual es la única garantía de supervivencia.

El contraste con la región resulta francamente demoledor al cruzar la frontera. En Brasil, Chile y Colombia, la inversión estatal garantiza becas de hasta 2.000 dólares para quienes suben al podio, mientras que en nuestro país los estipendios ni siquiera alcanzan el millón de pesos. La brecha se evidencia en Las Leonas, donde los salarios de las rivales europeas sextuplican los ingresos de las jugadoras locales.

Las protestas de la reciente Marcha de la Bronca en la Capital Federal sumaron el reclamo de las federaciones contra el desmantelamiento del alto rendimiento.

La encrucijada es clara: sin un sistema que sostenga el desarrollo de los deportistas, representar la bandera argentina seguirá siendo un privilegio reservado para quienes puedan financiar su propia carrera o vender suficientes comidas para pagar un pasaje aéreo.