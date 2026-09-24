Las provincias gastan $277 mil por habitante al mes y Neuquén toca casi $1 millón.

Las finanzas de los gobiernos subnacionales en la Argentina exponen un mapa distorsionado de gastos y autonomía fiscal. Un estudio elaborado por la Fundación Libertad calculó que los presupuestos provinciales destinan un promedio de $277.505 mensuales por habitante.

Sin embargo, las asimetrías territoriales quiebran cualquier promedio: la provincia de Neuquén encabeza el podio con $982.000 mensuales por persona, mientras distritos del norte sobreviven sostenidos casi de forma exclusiva por las transferencias de la Casa Rosada.

La disparidad en la ejecución de los recursos responde en gran medida al impacto de los ingresos extraordinarios y la distribución de la población. La región patagónica monopoliza los primeros escalones del gasto per cápita en la Argentina: detrás del récord neuquino se ubican Tierra del Fuego con $834.722 y Santa Cruz con $709.197 por habitante cada mes.

Las regalías petroleras y gasíferas amplían de forma sustancial las cajas de estas administraciones, permitiendo sostener estructuras estatales fuertemente dimensionadas.

El récord hidrocarburífero y la Patagonia a la cabeza

El caso de Neuquén rompe todas las escalas presupuestarias del país. Sostener la estructura gubernamental neuquina demanda $11,8 millones de pesos anuales por cada vecino, cifra que triplica ampliamente el promedio de las 24 jurisdicciones.

Las regalías provenientes de Vaca Muerta le otorgan al Ejecutivo provincial un volumen de caja que no depende de la recaudación impositiva tradicional, aunque especialistas advierten que un gasto estatal abultado no garantiza automáticamente mejores servicios públicos.

Formosa y la trampa de la coparticipación federal

La otra cara de la moneda fiscal se observa en el norte del país, donde el nivel de gasto coexiste con una dependencia severa del Tesoro Nacional. El informe señala a Formosa como el exponente más agudo del esquema: la recaudación tributaria propia representa apenas el 6,5% de sus ingresos corrientes. La gestión local gasta por encima de la media nacional pero depende en un 93,5% de los fondos de la coparticipación federal.

La investigación de la Fundación Libertad remarca además que el ajuste de las cuentas provinciales en Buenos Aires y el interior respondió a la caída de las transferencias nacionales y no a un proceso deliberado de reforma del Estado.

La marcada brecha entre provincias con recursos naturales propios y distritos hiperdependientes del reparto central reaviva el debate sobre la coparticipación, expuesto en una Argentina donde cada gobernador administra su caja con reglas completamente distintas.

Lo que tenés que saber sobre el gasto provincial