Máximo Kirchner sale al interior para competirle el mapa federal a Kicillof rumbo al 2027

La interna por el control del Partido Justicialista cruzó las fronteras del Conurbano bonaerense y se instaló en el mapa federal. El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, aceleró una agenda de recorridas territoriales que lo llevó por Entre Ríos, Santa Fe y La Rioja, sumando escalas en Chaco, San Juan y la Provincia de Buenos Aires.

El despliegue de la cúpula camporista coincide con la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) conducido por Axel Kicillof, desatando una solapada guerra de posiciones.

La trastienda de la maniobra política tuvo su epicentro en las oficinas de San Telmo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Máximo Kirchner reunió a dirigentes con estructura propia como Ricardo Quintela (La Rioja), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Uñac (San Juan) y el santiagueño Gerardo Zamora.

La cumbre secreta analizó mecanismos alternativos para la selección de candidaturas ante la posible eliminación de las elecciones primarias. La mesa cristinista busca blindar la birome del PJ para evitar que Kicillof imponga su armado.

Cumbres en San Telmo y el fantasma de las PASO

Las fichas se mueven en paralelo al armado del gobernador bonaerense, quien viene de encabezar un plenario federal en Avellaneda reclamando una conducción "sin controles remotos ni negociaciones secretas de las cúpulas".

La respuesta del cristinismo no tardó en llegar a las provincias del norte y la Patagonia. Mientras el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires intenta validar su liderazgo desde La Plata, el heredero de la ex presidenta teje alianzas estratégicas con los caudillos que resisten el avance del MDF en sus territorios.

El proyecto ITIC y la batalla por la masa coparticipable

La estrategia de La Cámpora combina territorio con iniciativas presupuestarias de alto impacto para los gobernadores. En el Congreso de la Nación, Máximo Kirchner presentó el proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), una tasa diseñada para gravar la salida de divisas con una recaudación estimada en $2,89 billones. El texto asigna esos fondos de forma directa a las provincias, prometiendo caja fresca a las golpeadas arcas provinciales.

La disputa ocurre bajo la sombra de la inhabilitación judicial perpetua que pesa sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la ratificación del fallo de la Causa Vialidad.

Ante la imposibilidad legal de anotar su nombre en la boleta presidencial, el camporismo necesita construir musculatura propia en el interior de la Argentina. Las reproches por el distanciamiento de Kicillof escalan en distritos como Quilmes con Mayra Mendoza, dejando expuesto que la unidad del peronismo está al borde del colapso.

La carrera por el control de la oposición ingresa en una etapa de definiciones a todo o nada. Con Sergio Massa preservando su propia caja política en el Frente Renovador y el MDF programando desembarcos en Río Negro, el peronismo llega fracturado a la discusión del calendario electoral. Máximo Kirchner y Axel Kicillof ya no disimulan la contienda: ambos dirigen sus cañones al interior del país para dirimir quién conduce la resistencia al gobierno nacional.

Lo que tenés que saber sobre la disputa entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof