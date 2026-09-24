Política | 24 Sep Se viene "War Room" Daniel Ivoskus: "2027 aparece como una elección abierta y la estrategia puede ser decisiva" 18:09 |El consultor y presidente de la Cumbre Munidal de Comunicación Política encabeza un grupo de 14 especialistas, que simularán un equipo de campaña para analizar, con encuestas y datos reales, cómo competirían los principales liderazgos políticos de la Argentina