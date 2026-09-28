Cuatro de cada diez familias no tienen vivienda digna en Argentina

El sueño de la casa propia en Argentina quedó reducido a un folleto electoral archivado en algún despacho oficial mientras seis millones de familias sobreviven hacinadas. Según el último relevamiento del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, exactamente 5.983.241 familias carecen de techo adecuado en el país. El diagnóstico ratifica que el relato del arraigo se estrella contra la pared de chapa sin que la dirigencia política acierte una sola respuesta estructural. No se trata únicamente de levantar paredes, sino del acceso elemental a un inodoro, agua de canilla y un desagüe que no desborde con cada tormenta.

Detrás de los escritorios ministeriales se amontonan carpetas técnicas mientras 1.956.819 grupos familiares habitan casillas irrecuperables o levantadas sobre cuencas inundables y basurales a cielo abierto. Los despachos de la rosca legislativa ignoran deliberadamente que casi dos millones de argentinos necesitan que les construyan una casa de cero mañana mismo. Mientras tanto, la rosca de pasillo prefiere mirar para otro lado mientras los expedientes de urbanización duermen el sueño de los justos en comisiones. El resto, más de cuatro millones de viviendas, aguarda refacciones urgentes de revoques, pisos secos o una simple cañería que nunca llega al barrio.

Cuando se baja a la territorialidad pura, el federalismo discursivo de los gobernadores expone sus miserias más profundas con asimetrías que parten al país en dos mitades irreconciliables. En la provincia de Jujuy, el 72% de su población sufre carencias de infraestructura básica, encabezando un podio de la desidia que completan San Juan y Tucumán con 60% cada una. Allí, los señores feudales gestionan la miseria con subsidios estériles mientras la infraestructura social básica brilla por su ausencia. El contraste con CABA, que apenas anota 16%, demuestra que la coparticipación sirvió para financiar burocracias provinciales antes que caños cloacales.

El caso de San Juan raya el escándalo estadístico puro: el 13,9% de sus viviendas son casillas de descarte que ni una remodelación integral podría rescatar del derrumbe inminente. La cifra triplica a la provincia de Catamarca y destruye cualquier balance triunfalista sobre reconstrucción tras los sismos que azotaron a la región cuyana durante las últimas décadas. Resulta evidente que los presupuestos de emergencia se licuaron en contratistas afines sin que nadie brinde explicaciones en la Legislatura provincial sobre el destino del cemento. El norte y el oeste cordillerano concentran el mayor porcentaje de argentinos obligados a compartir una habitación entre cinco personas.

Si los porcentajes del interior queman en las manos de los caciques provinciales, la masa de votos concentrada en la Provincia de Buenos Aires dinamita cualquier proyección fiscal de mediano plazo. El territorio bonaerense concentra por sí solo el 48% de todo el agujero habitacional argentino, disparándose al 62% en las zonas inundables del conurbano profundo. Frente a semejante bomba demográfica, el conurbano es un polvorín sin cloacas ni futuro que sobrevive gracias a la asistencia asistencialista y la resignación de sus vecinos. Córdoba y Santa Fe completan el pelotón central con un impacto que apenas roza el siete por ciento cada una.

El informe concluye advirtiendo que la muestra estadística subestima el problema real al excluir zonas rurales y no penetrar a fondo en las villas o asentamientos informales. La foto oficial apenas capta la superficie de un drama que no cede con ningún signo político desde hace una década: ¿quién se hará cargo del costo social acumulado? El déficit se estacionó en una barrera imposible de perforar, confirmando que la vivienda digna pasó a ser un lujo de clase alta en lugar de un derecho constitucional garantizado por el Estado.