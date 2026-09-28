EDELAP impulsa energía solar junto a escuelas técnicas

Como parte de su Plan de Triple Impacto, la empresa presenta un desafío práctico para los alumnos: diseñar y construir, junto a sus docentes, una instalación con energía solar que quedará en la propia escuela.

El proceso permitirá a los estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación técnica, incorporar conceptos vinculados con las energías renovables y participar de las distintas etapas de un proyecto, desde su planificación hasta su implementación.

Cada instalación contará con inflador para bicicletas y tomas para la carga de pequeños dispositivos eléctricos, como celulares. Una vez terminadas, permanecerán en las propias instituciones para uso de toda la comunidad educativa.

La iniciativa da continuidad al primer proyecto de estas características realizado en Magdalena durante 2025, desarrollado junto a la escuela técnica y el municipio de la localidad.

Con estas acciones, EDELAP profundiza su vínculo con las instituciones educativas de la región y promueve espacios de aprendizaje aplicado, acercando a los jóvenes al mundo laboral y a los desafíos vinculados con el uso responsable de la energía.