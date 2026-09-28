La pobreza volvió a golpear: 5,25 millones de personas en el Conurbano y Gran La Plata.

El mapa socioeconómico del país registró un severo retroceso en el primer semestre de 2026. Según las cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa nacional de pobreza en los 31 aglomerados urbanos escaló al 32,3% de la población, revirtiendo la curva descendente observada a fines del año anterior.

La radiografía del deterioro golpeó con particular rigor al Gran La Plata y a los partidos del Gran Buenos Aires, concentrando entre ambos conglomerados urbanos a unos 5,25 millones de personas por debajo de la línea de pobreza.

En el aglomerado integrado por La Plata, Berisso y Ensenada, el indicador dio un salto estrepitoso al pasar del 31,5% al 37,8% de la población. La suba de 6,3 puntos porcentuales dejó a 359 mil vecinos sin ingresos suficientes para costear la Canasta Básica Total.

En solo seis meses, la crisis arrastró a cerca de 61 mil personas de la región capital a la pobreza, confirmando que casi cuatro de cada diez habitantes locales sufren privaciones básicas.

El Conurbano roza el 37% de pobreza y escala la indigencia

La foto del deterioro social se replica con dramatismo cruzando la avenida General Paz. En los partidos del Gran Buenos Aires, la tasa de pobreza ascendió del 32,6% al 36,9%, alcanzando a un universo estimado de 4,89 millones de personas.

El entramado urbano del conurbano sumó cerca de 591 mil nuevos pobres en un semestre, exponiendo la vulnerabilidad de las familias trabajadoras frente al avance desmedido de los costos de transporte, tarifas e insumos esenciales de la canasta familiar.

La indigencia en el GBA rozó el 10%

El costado más crítico del relevamiento del INDEC aparece en la medición de la indigencia monetaria. En los municipios del conurbano, el indicador trepó del 8% al 9,9% de la población, lo que implica que 1,31 millones de bonaerenses integran hogares cuyos ingresos ni siquiera alcanzan para adquirir la Canasta Básica Alimentaria.

Que uno de cada diez habitantes del primer y segundo cordón no cubra el plato diario de comida demuestra que la erosión social perforó los estratos más vulnerables.

Las cifras consolidadas de la Provincia de Buenos Aires grafican el volumen de la deuda social en el centro económico del país. Con 4,89 millones de pobres en los distritos del Gran Buenos Aires y 359 mil en el conglomerado de La Plata, Berisso y Ensenada, más de 5,2 millones de ciudadanos permanecen atrapados en la precariedad.

Detrás del frío procesamiento de datos aflora una realidad de ingresos erosionados que exige políticas de contingencia urgentes antes de que el tejido social continúe desgarrándose.