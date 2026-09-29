Myriam Bregman atrae a los desencantados de Javier Milei e inquieta al PJ rumbo al 2027.

De cara a la contienda presidencial de 2027 comenzaron a emitirse señales inéditas en los despachos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un estudio cualitativo de la consultora TresPuntoZero, liderada por Shila Vilker, expuso que un sector del electorado que acompañó a Javier Milei en las elecciones de 2023 pero que atraviesa un severo deterioro económico personal busca vías de escape alternativas.

Sorprendentemente, los participantes de los grupos focales rechazaron de plano retornar al Partido Justicialista y señalaron a la figura de Myriam Bregman como la principal canalización de su descontento institucional.

El relevamiento mostró que, de ocho ciudadanos consultados con perfil arrepentido del proyecto oficialista, solo uno manifestó la posibilidad de ratificar su voto por el Gobierno actual. El resto de las opciones se dividió entre la abstención, el voto en blanco y la figura de la referente del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U).

Ninguno de los perfiles analizados mostró simpatía por dirigentes de Unión por la Patria, dejando al descubierto que el voto anti-sistema busca nuevas referencias alternativas.

El problema del PJ y el dilema táctico de la Izquierda

La revelación encendió las luces de alarma en el peronismo bonaerense y porteño. Los consultores políticos destacan que la diputada nacional ejerce un marcado magnetismo sobre sectores medios no ideologizados y franjas juveniles que originalmente simpatizaban con el kirchnerismo.

Que el votante castigado por la inflación prefiera refugiarse en el discurso de la referente trotskista o en la abstención antes que retornar al peronismo demuestra que las marcas tradicionales sufren un bloqueo de credibilidad.

Ante este escenario, en la mesa chica del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) analizan el armado de candidaturas. Myriam Bregman evalúa si concentrar sus fuerzas para competir por la Jefatura de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o si volver a encabezar una propuesta presidencial a nivel nacional en la Argentina.

Su retórica punzante contra la clase política tradicionales la convierte en la depositaria de una bronca transversal que desborda las fronteras ideológicas tradicionales.

El antecedente de Luis Zamora y la fragmentación que viene

Analistas de opinión pública comparan esta dinámica con la irrupción de Luis Zamora en las elecciones legislativas de 2001, cuando la descomposición del sistema de partidos alimentó candidaturas independientes como antesala del "que se vayan todos".

Si bien se trata de un estudio cualitativo y no de una encuesta de intención de voto cuantitativa, el reporte expone los movimientos subterráneos de un electorado pragmático que está dispuesto a migrar de un extremo al otro del arco político.

De consolidarse esta tendencia en los relevamientos nacionales, el mapa electoral hacia 2027 afrontará una mayor fragmentación del voto opositor. La capacidad de la izquierda para capitalizar el descontento de la clase media condicionará tanto la estrategia de contención de la Casa Rosada como los intentos de reconstrucción del Partido Justicialista, reconfigurando la puja por el voto protesta en el país.