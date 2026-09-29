Scioli ahoga a los deportistas argentinos mientras su entorno factura con el Estado libertario.

El ajuste fiscal promovido por la administración de Javier Milei tiene en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes una de sus caras más feroces e incoherentes. Conducida por el camaleónico Daniel Scioli, la cartera atraviesa una tormenta política por el drástico desfinanciamiento de los deportistas de alto rendimiento, el congelamiento de las becas del ENARD y la falta de pasajes para delegaciones nacionales.

Sin embargo, la premisa oficial de que "no hay plata" cruje en los pasillos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al constatarse que empresas vinculadas al entorno del exgobernador bonaerense cierran contrataciones millonarias con el Estado.

El vaciamiento del sistema deportivo argentino no es un dilema abstracto. Atletas olímpicos y paralímpicos que representan a la Argentina denuncian la quita de apoyos económicos, el recorte de insumos en los centros de alto rendimiento y la parálisis de la infraestructura de los clubes de barrio.

La política de asfixia presupuestaria coexiste con el impulso irrestricto de Daniel Scioli para transformar a los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), facilitando el desembarco de capitales privados en el fútbol local mientras se condena al abandono a las disciplinas amateurs y de base.

Contrataciones millonarias para el entorno de "Chiche" Peluso

El escándalo escaló tras investigaciones periodísticas en la Provincia de Buenos Aires que expusieron adjudicaciones directas y licitaciones direccionadas en favor de Luis Alberto "Chiche" Peluso, histórico operador del funcionario. Un relevamiento expuso que firmas ligadas a su círculo obtuvieron contratos millonarios para la limpieza de dependencias oficiales.

La controversia estalló al verificarse que se descartaron propuestas más económicas y que los fondos públicos se destinan a higienizar edificios semivacíos tras la ola de despidos.

El avance de las SAD y el rechazo de la AFA

Mientras los deportistas recurren a colectas solidarias y rifas para costear sus viajes a certámenes continentales, el exembajador orienta su capacidad de lobby a derribar el modelo tradicional de las asociaciones civiles sin fines de lucro. La embestida en favor de las SAD, respaldada por el DNU 70/2023, busca abrir la puerta a grupos inversores extranjeros por más de US$ 3.000 millones. La iniciativa encontró un freno judicial y el rechazo institucional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), complicando a sus promotores tras las acusaciones por estafas contra inversores como Foster Gillett.

La permanencia de Daniel Scioli en la cúspide del poder —tras haber ocupado cargos de relevancia en el kirchnerismo, el albertismo y ahora el proyecto libertario— confirma que las consignas de austeridad se aplican con un doble rasero. Mientras el Estado nacional le retira la ayuda a las promesas y referentes del deporte argentino en Capital Federal, los negocios vinculados a la política continúan activos. El vaciamiento de las disciplinas amateurs expone una gestión que ajusta el esfuerzo de los atletas mientras blinda las cajas de sus allegados.

Lo que tenés que saber sobre la gestión de Daniel Scioli