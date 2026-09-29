Máximo pone a CFK en 2027 y vuelve a tensar la interna con Kicillof.

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, irrumpió en la rosca nacional al asegurar que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene la voluntad política de competir por la Presidencia en las elecciones de 2027. La declaración pública busca colocar a la exmandataria como eje ordenador del espacio, condicionando de forma directa el proyecto nacional que construye el gobernador Axel Kicillof.

La movida del camporismo choca de frente contra la realidad de los Tribunales Federales en Comodoro Py. Sobre la ex jefa de Estado pesa la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos ratificada en la causa Vialidad.

Aunque la defensa internacional recurrió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la presentación no suspende los efectos de la condena dictada en Argentina, por lo que la pretensión del kirchnerismo funciona hoy más como una herramienta de presión para cerrar las listas.

El mensaje de La Cámpora tiene un destinatario claro en el edificio de la Gobernación en La Plata. Axel Kicillof viene afianzando la estructura de Derecho al Futuro para trascender las fronteras bonaerenses y ofrecer un armado federal propio. Su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, intenta bajar los decibeles asegurando que la gestión no participa de internas. Sin embargo, en el entorno del mandatario provincial saben que la reaparición de Cristina busca recortar su autonomía.

La ofensiva no se limita a los nombres de la futura fórmula presidencial de la Argentina. Desde las filas cristinistas, dirigentes como Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli disparan munición gruesa contra los sectores del peronismo que negociaron con la Casa Rosada leyes clave como el RIGI o la reforma laboral. La estrategia consiste en tildar de "boicot" cualquier intento de renovación que no cuente con la venia de la cúpula, cerrando filas para no perder el control de la birome.

Números de encuestas y el recuerdo del desdoblamiento

Para sostener la centralidad de la exmandataria, en los pasillos de las intendencias bonaerenses comenzaron a circular sondeos particulares que le atribuyen a la ex jefa de Estado un piso de imagen positiva de entre el 40% y el 45%.

Estos datos son utilizados por el camporismo como un arma de negociación frente a gobernadores e intendentes. La tropa propia repite la frase de Máximo Kirchner: “si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK”.

El fantasma de la fractura de 2025 volvió a sobrevolar la Provincia de Buenos Aires. Aquel año, el gobernador rompió con el mandato de la cúpula y desdobló los comicios provinciales, consolidando un triunfo legislativo que impulsó los cánticos de "Axel Presidente".

Hoy, con las elecciones de 2027 en el horizonte, el peronismo afronta una prueba de fuego: resolver si la estrategia la define el juez de la causa o si la interna se dirime en una batalla abierta por la conducción.