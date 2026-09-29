Política | 29 Sep
114 años
La argentina más longeva cumple años y está a un paso de otro récord
12:52 |Rosa Puertas Quiroga nació en 1912, atravesó guerras y epidemias y todavía puede hacer historia.
Rosa Micaela Puertas Quiroga cumple este martes 29 de septiembre de 2026 nada menos que 114 años. Nació en Boedo, en la Ciudad de Buenos Aires, en 1912 y desde el 15 de septiembre es considerada la mujer viva más longeva de la Argentina, después del fallecimiento de Angélica Tiscornia. En su documento caben dos guerras mundiales, la gripe española, 25 presidentes argentinos y más de un siglo de transformaciones. Ahora, conocida familiarmente como “Mamina”, quedó además a tiro de una marca histórica: convertirse en la argentina que más años haya vivido.
Su edad no surge solamente de una estimación familiar. La documentación de Puertas Quiroga fue revisada por los investigadores Stefan Maglov, Sergio Tonarelli y Fabrizio Villatoro y validada por LongeviQuest el 31 de agosto pasado. Los 114 años tienen respaldo documental y colocan a Rosa dentro del diminuto universo mundial de los supercentenarios. Según los registros difundidos este martes, es la cuarta persona más longeva de la historia argentina y una de las de mayor edad actualmente en el mundo.
Su biografía parece escrita sobre las grandes sacudidas del siglo XX. Su padre, Victoriano Puertas Herrero, inmigrante español, murió durante la epidemia de gripe española y había pedido que su esposa viajara con sus cinco hijos hacia España. Rosa llegó así a Castilla La Vieja y posteriormente se instaló en Madrid. Mientras el mundo cambiaba violentamente alrededor suyo, aquella chica nacida en Boedo comenzó una vida partida entre dos continentes. En España conocería además al hombre con quien formaría su familia.
Fue Francisco Elbl, un pastelero austríaco diez años mayor que ella que había trabajado para la realeza española. Tuvieron su primer hijo, pero el estallido de la Guerra Civil volvió a empujar a la familia hacia otro destino: regresaron a la Argentina como refugiados. Rosa había escapado de una epidemia y después tuvo que escapar de una guerra. Ya en Buenos Aires, Elbl trabajó como chocolatero en Noel y posteriormente ingresó a Suchard, donde desarrolló recetas para los famosos caramelos Sugus y enseñó su elaboración a otros trabajadores.
Hay otro detalle extraordinario de su historia que permite dimensionar esos 114 años. En agosto de 2023, cuando estaba a punto de cumplir 111, Rosa volvió a presentarse ante una urna para participar de las PASO presidenciales. Había contado que nunca había dejado de votar desde que las mujeres consiguieron ejercer ese derecho en el país. Llegó al siglo XXI haciendo algo que las argentinas ni siquiera podían hacer cuando ella nació: votar. Su vida atravesó así desde la Argentina previa al sufragio femenino hasta las elecciones del tiempo de las redes sociales.
Pero este cumpleaños tiene una cuenta regresiva escondida detrás de las velitas. El récord histórico argentino pertenece a Casilda Benegas, quien vivió 115 años y 81 días. Después aparece Evangelista Luisa López, con 114 años y 68 días, mientras Angélica Tiscornia alcanzó los 114 años y 24 días. Rosa acaba de entrar en una franja de longevidad a la que llegaron poquísimas personas documentadas en la historia del país. Si continúa avanzando en esa lista, cada nueva jornada irá acercándola a marcas que permanecen desde hace años.
Su cumpleaños permite también poner en perspectiva algo que las cifras suelen esconder. Al momento de su nacimiento, en 1912, faltaban décadas para la televisión argentina, los antibióticos todavía no habían transformado la medicina y ni siquiera había comenzado la Primera Guerra Mundial. No se trata solamente de haber vivido mucho: se trata de haber visto desaparecer prácticamente el mundo en el que nació. Rosa atravesó migraciones, pérdidas familiares, guerras y cambios sociales profundos hasta llegar a este martes convertida en protagonista de una historia excepcional.
Hoy las cifras dicen 114. Pero detrás del número aparece una mujer nacida en un barrio porteño, llevada de niña a Europa, refugiada después de una guerra, esposa de un pastelero que dejó su pequeña huella en una golosina conocida por generaciones y ciudadana que siguió concurriendo a votar pasada la barrera de los 110 años. Rosa Puertas Quiroga ya no necesita romper ningún récord para tener una vida extraordinaria. Aunque, desde este martes, la posibilidad de hacerlo quedó un poco más cerca.
Lo que tenés que saber sobre Rosa Puertas Quiroga
Rosa Micaela Puertas Quiroga nació el 29 de septiembre de 1912 en Boedo y este martes cumplió 114 años. Desde el 15 de septiembre es considerada la mujer viva más longeva de Argentina. Su edad fue validada por LongeviQuest. Vivió parte de su juventud en España, regresó al país durante la Guerra Civil y su esposo, Francisco Elbl, trabajó en las recetas de los caramelos Sugus. El récord histórico argentino continúa en manos de Casilda Benegas, con 115 años y 81 días.