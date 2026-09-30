No falla: JP Allan, concejal de Bullrich y director del RENAR, dio positivo de alcoholemia - VIDEO

Juan Pablo Allan, dirigente político de La Plata, actual concejal y director ejecutivo de RENAR (Registro Ncional de Armas), fue interceptado durante un control vial en Pinamar mientras manejaba un Toyota Yaris y el test de alcoholemia marcó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la provincia de Buenos Aires rige tolerancia cero, por lo que recibió una inhabilitación para conducir durante 90 días. El problema no fue una interpretación política ni una operación de sus adversarios: Allan manejaba y el alcoholímetro dio positivo. El episodio ocurrió durante el último fin de semana y terminó convertido en un incómodo escándalo para un dirigente con años de exposición pública.

No hubo margen para discutir el resultado en el control. Los agentes detuvieron el vehículo en la rotonda principal de la ciudad balnearia, realizaron la prueba y constataron alcohol en sangre. Para cualquier conductor bonaerense, 0,27 no es “poco”: desde la vigencia del alcohol cero, simplemente está prohibido conducir después de beber. La consecuencia inmediata fue el retiro de la licencia y la posterior sanción administrativa que lo dejará tres meses sin poder manejar.

El Toyota Yaris gris, sin embargo, no quedó secuestrado. Una dama cercana al dirigente, que lo acompañaba en ese momento, se hizo cargo del volante y pudo retirarlo del lugar, mientras Allan quedó alcanzado por el procedimiento correspondiente.

🔴Colorado borracho

🎯No falla:

🍷Juan Pablo Allan, concejal de Bullrich y director del🔫RENAR, dio positivo de alcoholemia.

🎱Abanderado de la ley y el orden, Allan fue 8 años senador y ahora es director ejecutivo de RENAR, concejal y candidato a intendente en La Plata. pic.twitter.com/s8umxmFBsb — Visión Política (@VisionPoliticaV) September 29, 2026

El caso adquiere otra dimensión por la trayectoria de JP Allan. Fue senador bonaerense por la Octava Sección durante ocho años, entre 2015 y 2023, ocupó la Secretaría General del PRO provincial y presidió la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado.

Actualmente se identifica políticamente con La Libertad Avanza y ocupa una banca en el Concejo Deliberante platense. No estamos hablando de un conductor anónimo sorprendido en la ruta, sino de alguien que hizo de la función pública una parte central de su carrera. Y esa condición vuelve inevitable el contraste entre las obligaciones ciudadanas que fija el Estado y la conducta constatada en el operativo.

Su currículum político arrastra, además, otro episodio de enorme exposición. Allan participó de la reunión de 2017 en el Banco Provincia que años después dio origen a la investigación conocida públicamente como “Gestapo antisindical”.

La Justicia llegó a ordenar el allanamiento de su despacho en el Senado y en 2022 fue procesado en aquella causa. La imagen de Allan sentado en aquella mesa quedó incrustada en uno de los expedientes políticos más explosivos de la gestión de Cambiemos en territorio bonaerense.

Su paso por el PRO tampoco fue periférico. Allan llegó al Senado en 2015 con Cambiemos, renovó su banca en 2019 por Juntos por el Cambio y desde 2022 condujo la estructura partidaria bonaerense como secretario general en representación del sector alineado con Patricia Bullrich.

Pasó por despachos, comisiones legislativas, conducción partidaria y organismos estatales antes de aterrizar nuevamente en la política platense. Por eso el positivo de Pinamar no golpea solamente sobre su licencia de conducir: coloca a un dirigente experimentado frente a una norma sencilla y conocida por cualquier bonaerense.

La legislación provincial tampoco deja demasiado espacio para eufemismos. Buenos Aires adoptó el régimen de alcohol cero para conductores y establece sanciones incluso para concentraciones inferiores a 0,5 g/l. En esa primera franja está precisamente el registro atribuido a Allan.

Ahora tendrá 90 días para moverse sin ponerse detrás del volante. Puede parecer una sanción administrativa menor dentro de una carrera política extensa, pero el episodio deja una fotografía difícil de acomodar en cualquier discurso sobre responsabilidad individual y respeto por las reglas.

Juan Pablo Allan fue controlado en Pinamar mientras conducía un Toyota Yaris. El test registró 0,27 g/l de alcohol en sangre y recibió una inhabilitación de 90 días para conducir. El vehículo pudo ser retirado por otra persona. En PBA rige alcohol cero.

Allan fue senador provincial entre 2015 y 2023, secretario general del PRO bonaerense y actualmente es concejal platense vinculado a La Libertad Avanza. También estuvo involucrado judicialmente en la investigación conocida como “Gestapo antisindical”: fue procesado en 2022.