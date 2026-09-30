Se confesó culpable: Daniel Orozco firmó condena condicional por la caja de Las Heras.

El entramado de corrupción en la municipalidad de Las Heras tuvo una confesión que derrumbó cualquier relato de inocencia en Mendoza. El exintendente Daniel Orozco firmó este mes un juicio abreviado admitiendo su culpabilidad penal en el desvío de $35.511.386,14 de las arcas públicas entre 2021 y 2023. El dirigente radical —que llegó a disputar la gobernación junto a Omar De Marchi— reconoció haber entregado la caja comunal a la cooperativa Manos a la Obra, pactando tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua.

La pesquisa instruida por el fiscal Juan Ticheli reconstruyó cuatro maniobras administrativas que incluyeron dos licitaciones públicas y dos contrataciones directas fraguadas.

La estructura comunal emitía órdenes de compra y facturación electrónica por servicios de limpieza urbana que jamás se ejecutaron, depositando los fondos públicos en las cuentas de la entidad interviniente. Quien administraba el dinero de los vecinos terminó confesando ante el tribunal que saqueó esa misma caja.

El rol de Janina Ortiz y el entramado de impunidad condicional

El juicio abreviado incluyó también a su exesposa y exsecretaria de Gobierno, Janina Ortiz, quien aceptó la misma pena en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.

La exlegisladora provincial sumó este reconocimiento a otra causa penal por amenazas coactivas contra empleados municipales. Ambos prefirieron la condena pactada antes de enfrentar el debate oral y público en el Tribunal Penal Colegiado N.º 1, evitando el penal de San Felipe a cambio de su renuncia política.

Fianza millonaria de los cómplices y la venia del tribunal

El cierre de la causa salpicó a otros seis exfuncionarios que evitaron el banquillo mediante una reparación económica conjunta de $62 millones de pesos. Mientras tanto, el gobernador Alfredo Cornejo celebró en Mendoza el reconocimiento de la culpabilidad de sus antiguos aliados políticos. La jueza Dolores Ramón deberá homologar formalmente el convenio, sellando una sanción que deja al exjefe comunal fuera de la vida estatal para siempre.

La sentencia negociada deja un sabor amargo entre los contribuyentes del municipio mendocino. Aunque el acuerdo confirma la comisión del delito y clausura las aspiraciones electorales de la cúpula comunal, les permite cumplir la sanción en absoluta libertad desde sus domicilios en Argentina.

El caso expuso la trastienda de la rosca política donde los fondos públicos terminaron financiando campañas y negocios privados sin pisar la cárcel.

Lo que tenés que saber sobre Daniel Orozco