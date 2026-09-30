Llega este sábado a La Plata el Festival de la Música Italiana 2026: sede y entradas

Tras ser presentada la última semana en Italia, la ciudad de La Plata se prepara para ser el escenario de la Gran Gala Final del Festival de la Música Italiana. Este acontecimiento de relevancia cultural y turística se llevará a cabo el próximo sábado 3 de octubre a las 21:00 horas el Teatro Metro.

La jornada reunirá la historia, el canto y la emoción en una producción con 20 artistas que busca consolidar el puente cultural entre Argentina e Italia, en una producción artística que emulará el histórico festival de San Remo. Las entradas se pueden adquirir haciendo CLICK ACÁ.

Un grupo de 20 artistas finalistas, seleccionados de manera rigurosa entre cientos de postulantes de todo el país, subirá a escena para competir por el máximo premio del certamen. El galardón principal otorgará un viaje a Italia para representar a la Argentina como figura central en el espectáculo “Italia Argentina Canta in Festival” en Roma, con una recepción oficial en el Parlamento Italiano.

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CANTO EN ITALIANO Y LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE NUEVAS VOCES

La competencia musical se consolida como una verdadera política de integración cultural que reafirma los lazos históricos y afectivos entre ambas naciones. La provincia de Buenos Aires declaró a La Plata como Capital de la Música Italiana mediante la Ley Provincial 15.133 aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores. Este respaldo institucional cuenta además con el apoyo directo de la Dirección Provincial de Cultura para impulsar la agenda artística de la región.

El origen del festival se remonta a las iniciativas impulsadas por la Asociación Pugliese de La Plata en interacción con organismos públicos y privados. El certamen se desarrolla en el marco del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina y cuenta con la coordinación directa de la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina junto con la entidad Euroshoworld de Roma. A lo largo de sus distintas ediciones, la convocatoria registró la participación de más de 1900 artistas profesionales y emergentes.

Los espectadores presentes en la sala asistirán a una experiencia colectiva caracterizada por una cuidada iluminación, escenografía y el despliegue de banderas tricolores e italianas junto a las celestes y blancas. La conducción del evento estará a cargo de Adrián Belinche.

El titular del Corredor Productivo, Nicolás Moretti, destacó que estos nueve años de historia resaltan un camino que une identidades mediante festivales, encuentros, gastronomía y moda. El directivo remarcó que la propuesta busca tocar la fibra de la emoción italiana ligada a la alegría, la unión y la familia en la comunidad.