A los 7 años se termina el relato de la juventud eterna. En los hogares de Argentina, el felino que de pronto resigna su salto al sillón no pide retiro voluntario por mañoso: esconde patologías articulares o fallas orgánicas que la desidia del tutor confunde con vejez.

El territorio de living se achica mientras los pasillos quedan desiertos por el avance de la artrosis. El repliegue del animal nunca es gratuito ni casual. Quien convive bajo el mismo techo suele subestimar la renuncia del animal a trepar repisas, creyendo que sólo busca una siesta larga, cuando en realidad cada escalón representa una sesión de tortura articular.

La corporación médica nucleada en International Cat Care advierte que la madurez real no avisa con canas. La longevidad aumentó un 10 % y trajo crisis de gestión en las casas. Quienes ejercen la tutela suelen operar con ceguera programada: dilatan la consulta clínica y naturalizan que el plato quede lleno de croquetas duras.

Desde la trinchera del consultorio, el especialista Alexis Jaliquias desarma el mito de que los años vienen solos. “Una de las principales conductas es que se mueven menos y ya no eligen subir o bajar de determinadas superficies.” La rosca doméstica exige adaptar la infraestructura con rampas y platos a ras del suelo antes de que el daño sea irreversible.

El frente oncológico, renal y cognitivo se dirime con estudios preventivos que casi nadie paga a tiempo. La desorientación nocturna no es un capricho senil de madrugada. Dos visitas al año al veterinario marcan la diferencia entre un cuadro tratable y un certificado de defunción evitable cuando el riñón empieza a pasar factura.

En los pabellones de rescate de Fundación de Gatitos, la rosca de las adopciones condena al animal adulto al ostracismo. “Es un desafío nuestro derribar los mitos que hay alrededor de ellos porque en las redes se instala que un gato adulto no te va a querer.” Así lo sintetiza Patricia Balsideratto, señalando el prejuicio de un público que prefiere cachorros mientras los veteranos esperan una tregua definitiva.