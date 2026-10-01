Javier Milei se abraza a la mano dura mientras la economía vuelve a complicarlo.

La mesa política del Poder Ejecutivo nacional resolvió un viraje táctico en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una cumbre de tres horas en Casa Rosada encabezada por Karina Milei, el oficialismo decidió instalar la mano dura como eje central de la comunicación pública.

La estrategia busca unificar al espacio en Argentina y desplazar el debate mediático, mientras los últimos datos del INDEC confirmaron un derrumbe del 1,4% en la actividad económica y una caída del 5% en la industria. La Rosada corre la discusión económica.

El encuentro sumó la presencia destacada de Alejandra Monteoliva y del asesor Santiago Caputo, quienes impulsan el endurecimiento penal para ordenar las internas. La excusa para abrir la trinchera fue el ataque a un custodio en González Catán, que le permitió a la ministra Patricia Bullrich responsabilizar al gobernador Axel Kicillof.

El cruce de acusaciones sobre los recursos en la Provincia de Buenos Aires expone que el delito pasó de ser un problema de gestión a un terreno de disputa. El Conurbano es la trinchera electoral.

Internas reordenadas tras la rosca del Presupuesto

El giro libertario pretende además cicatrizar los roces provocados por la presentación del Presupuesto 2027. Los recortes planteados en Discapacidad y el rol de Luis Caputo provocaron fuertes reproches de la titular de Seguridad.

Frente a las heridas abiertas entre quienes aplican el ajuste y quienes deben defenderlo, el discurso de la mano dura funciona como un pegamento que reúne a las facciones. El discurso punitivo cierra las grietas.

Los límites de la agenda comunicacional frente al bolsillo

Tras explotar el impacto simbólico de las medidas sobre las Islas Malvinas durante septiembre, la mesa política busca trasladar la centralidad comunicacional. Sin embargo, la aceleración de la inseguridad choca contra la fragilidad financiera de los hogares.

El uso de préstamos para cubrir gastos elementales documenta un desgaste social que las conferencias de prensa no logran esconder. Las facturas no desaparecen por decreto.

La apuesta de Javier Milei pasa por desgastar la figura del mandatario bonaerense en el tramo previo al calendario electoral. La disputa por los móviles policiales y los recursos girados al territorio provincial busca instalar la idea de un Estado ausente en el principal bastión opositor. El oficialismo utiliza la trampa de la delincuencia para evitar hablar de los salarios que no alcanzan. La polarización vuelve al primer plano.

Con las encuestas mostrando un escenario ajustado para 2027 y la inflación desacelerada sin reactivación del consumo, la Casa Rosada vuelve a sus fuentes ideológicas más duras.

La confrontación contra el modelo de la Provincia de Buenos Aires será la bandera diaria para sostener la iniciativa. Resta ver si el electorado mantendrá la atención en la agenda punitiva cuando la recesión económica vuelva a golpear la puerta de los hogares.