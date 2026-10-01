La Plata es el municipio +300 mil habitantes más seguro del AMBA; Ezeiza el peor.

A partir de un informe publicado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), producido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Ciudad de La Plata se ubica en segunda posición entre los municipios del AMBA con menor índice delictivo cada cien mil habitantes.

La tabla muestra que en el 2025 la capital provincial fue el segundo distrito con menos delitos, teniendo en cuenta un cuadro comparativo con los 24 partidos del denominado "conurbano bonaerense".

Si se tiene en cuenta solo ciudades de más de 300 mil habitantes, La Plata figura como el Municipio con menor índice delictivo.

Los datos del informe incluyen delitos contra las personas (homicidios y lesiones dolosas), la integridad sexual, la libertad (abarca amenazas), la propiedad (robos, hurtos, estafas y daños) y estupefacientes. Entre los datos se excluyen delitos culposos, suicidios, contravenciones y otras categorías.

Cabe destacar que el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) es una base de información prestigiada por la calidad estadística de sus datos, tal es así que recibió la calificación más alta (A) por parte del Centro de Excelencia para la Información Estadística y de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).

La información proveniente de la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva, destaca la segunda posición en comparación con los partidos del “conurbano” y, además, permite evaluar la evolución de la política pública impulsada por la gestión del intendente Julio Alak, entendiendo que igualmente aún queda mucho por hacer.

PRIMER PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL

Entre las causas que explican estos resultados, la Municipalidad de La Plata aseguroó que se encuentra la puesta en marcha del primer Plan Integral de Seguridad Municipal, el cuál es ejecutado mediante la coordinación entre el gobierno provincial y la comuna platense. El mismo arrojó como fruto este evidente logro reconocido por el gobierno nacional.

Esta política pública incluyó la inauguración de un moderno Centro de Operaciones Municipal (COM) con tecnología de punta, la ampliación de la flota de patrullas municipales a un centenar de móviles y la profesionalización de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), entre otras acciones.

Además, se puso en funcionamiento un sistema integral de videovigilancia con nuevas cámaras, un centro de monitoreo móvil y drones de última tecnología para el monitoreo aéreo en zonas de alta complejidad. A esto se le suma la ampliación de los controles en los accesos al partido y operativos diarios en la vía pública.

Entre las circunstancias que permiten comprender el alcance de estas medidas, también está el 39% de cobertura de incidencias recibidas en el Centro Operativo Municipal mediante la Guardia Urbana de Prevención. Este hecho alivia notablemente el esfuerzo provincial de seguridad representado principalmente por la Policía de la Provincia.

Otro punto para considerar es la capacidad de articulación con el Ministerio de Seguridad bonaerense, dotando de recursos operativos a la Policía con móviles, inmuebles y combustible.

MUNICIPIOS CON MENOR INDICE DELICTIVO

Conforme a la información brindada por el gobierno de la Nación, la Ciudad de La Plata se encuentra detrás del municipio de Vicente López, el cual presenta una tasa de 1.765 delitos cada 100 mil habitantes, mientras que la capital provincial tiene una tasa de 1.827 delitos cada 100 mil habitantes, ubicándose en segundo lugar y por encima de otros 23 distritos.

Debajo de La Plata se encuentran Merlo, Hurlingham, San Miguel, La Matanza, Florencio Varela, Tigre, San Fernando, Moreno, San Isidro, Quilmes, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y Berazategui.