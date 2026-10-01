Historia de un juez: Luis Federico Arias y el precio de incomodar al poder.

¿Qué ocurre cuando un juez decide que su función no consiste en administrar expedientes sino en controlar efectivamente al poder?

Esa pregunta recorre Historia de un juez, el nuevo libro de Julián Axat que será presentado el jueves 22 de octubre de 2026, a las 18, en La Plata, y que coloca bajo la lupa la trayectoria de Luis Federico Arias.

En sus páginas, Arias aparece como mucho más que el protagonista de una biografía judicial: encarna una manera de entender la magistratura que inevitablemente genera conflictos.

Su paso por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata sirve para recorrer decisiones, tensiones y enfrentamientos que terminaron convirtiéndolo en uno de los magistrados más singulares de la historia judicial reciente bonaerense.

Axat trabajó durante 2025 y parte de 2026 para reconstruir esa historia y terminó encontrándose con algo más grande que el derrotero profesional de un juez. Expedientes, entrevistas, documentos, archivos y años de conflictos permiten observar desde adentro una maquinaria judicial que suele mostrarse ante la sociedad detrás de escritorios, tecnicismos y solemnidades.

La pregunta que atraviesa el libro es brutalmente sencilla: qué debe hacer un juez cuando aplicar sus convicciones jurídicas significa enfrentarse con quienes tienen poder. Arias aparece allí como el hombre que eligió avanzar aun sabiendo que cada decisión podía sumar adversarios en despachos mucho más poderosos que el suyo.

Ese recorrido lleva inevitablemente a los años de Arias como juez Contencioso Administrativo de La Plata. Desde ese lugar intervino en asuntos donde el Estado, la administración pública y los derechos ciudadanos chocaban de frente, construyendo un perfil que escapaba al magistrado silencioso y burocrático.

Arias hizo de la independencia judicial una práctica y no una frase decorativa de los discursos institucionales. Esa característica explica buena parte de la potencia del personaje elegido por Axat: detrás del expediente aparece un juez dispuesto a asumir las consecuencias políticas, institucionales y personales de sus decisiones.

Pero Historia de un juez evita encerrarse únicamente en los tribunales platenses. La trayectoria de Arias funciona como una puerta para discutir qué clase de magistrados produce la Argentina, por qué alguien decide convertirse en juez y qué ocurre con un abogado cuando recibe la enorme potestad estatal de decidir sobre derechos, libertades y conflictos ajenos.

El verdadero protagonista termina siendo también el dilema entre obediencia, independencia y poder. Axat pone la experiencia de Arias frente a otras tradiciones de la magistratura argentina y convierte una vida profesional concreta en una radiografía mucho más amplia del Poder Judicial.

El desenlace político de aquella trayectoria ocupa necesariamente un lugar decisivo. Los conflictos acumulados alrededor de Arias desembocaron finalmente en el proceso que terminó con su destitución, pero el libro no utiliza ese episodio como punto final sino como otra pregunta sobre el funcionamiento institucional.

La salida de Arias de la magistratura no clausura su historia: vuelve todavía más incómodo el interrogante acerca de los límites que encuentra un juez cuando afecta intereses poderosos. Allí está probablemente uno de los núcleos más atractivos de la obra: observar la Justicia no desde sus discursos oficiales sino desde las consecuencias que puede sufrir quien decide ejercerla de una manera diferente.

Con este trabajo, Axat completa además una suerte de trilogía personal alrededor del universo judicial. Después de Diario de un defensor de pibes chorros, centrado en la defensa pública, y Abogados del diablo, dedicado a quienes ejercen la abogacía, ahora desplaza la mirada hacia el tercer vértice de esa maquinaria: quien tiene la facultad de juzgar.

Defender, abogar y juzgar son tres ventanas distintas para observar las mismas relaciones de poder. En esta última estación, sin embargo, encontró en Luis Federico Arias un personaje capaz de condensar las contradicciones, riesgos y responsabilidades que aparecen cuando una persona se sienta detrás del escritorio desde el cual puede decirle “no” al propio Estado.

La dimensión de esa discusión también aparece en quienes acompañarán la presentación. El texto de contratapa pertenece a Eugenio Raúl Zaffaroni y el lanzamiento contará, además de Arias y Axat, con la participación de Zaffaroni, la jueza Martina Forns y el intendente de La Plata, Julio Alak.

El 22 de octubre no se presentará solamente la historia de un hombre: se pondrá sobre la mesa una discusión acerca del tipo de Justicia que una democracia está dispuesta a tolerar.

El encuentro será a las 18 en La Plata, con lugar todavía a confirmar, mientras el libro ya se encuentra disponible en preventa a través de Pixel Editora escribiendo a [email protected]