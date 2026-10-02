Día Internacional de las Personas Mayores: por qué se conmemora hoy.

Cada 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha impulsada por las Naciones Unidas para colocar en primer plano los derechos, las necesidades y el enorme aporte social de quienes atraviesan esta etapa de la vida. En Argentina y el mundo, el envejecimiento de la población obliga además a revisar sistemas de salud, cuidados, jubilaciones y formas de convivencia. Vivir más años es una conquista; conseguir que esos años se vivan con dignidad es el verdadero desafío. La jornada busca precisamente que las personas mayores dejen de ser observadas únicamente desde la enfermedad o la dependencia.

La conmemoración tiene una historia concreta. El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció mediante la Resolución 45/106 que el 1 de octubre fuera reconocido como Día Internacional de las Personas de Edad. La primera celebración tuvo lugar en 1991 y desde entonces la fecha adquirió dimensión mundial. No nació como una efeméride decorativa, sino como una advertencia frente a una transformación demográfica que ya estaba en marcha. Más de tres décadas después, aquella discusión se volvió todavía más urgente.

El mundo envejece y lo hace rápidamente. El aumento de la expectativa de vida y los cambios demográficos provocan que las personas mayores representen una proporción cada vez más significativa de la población. América Latina no está afuera de esa transformación y Argentina tampoco. La pregunta dejó de ser cuánto vamos a vivir para convertirse en cómo vamos a vivir durante todos esos años adicionales. Salud, ingresos, vivienda, accesibilidad, movilidad, cuidados y participación social forman parte de una misma discusión.

Pero existe otra batalla menos visible: terminar con los prejuicios asociados a la edad. Considerar que una persona pierde automáticamente capacidades, deseos, sexualidad, proyectos o posibilidades de aprender simplemente porque envejeció sigue alimentando diferentes formas de discriminación. La edad no puede transformarse en una condena social ni en una excusa para decidir por alguien que puede decidir por sí mismo. Promover autonomía significa respetar elecciones, escuchar y garantizar que las personas mayores sigan participando plenamente de la comunidad.

La salud ocupa inevitablemente un lugar central. Envejecer de manera saludable no significa atravesar la vida sin enfermedades, sino conservar durante el mayor tiempo posible las capacidades que permiten desenvolverse, relacionarse y tomar decisiones. Actividad física adaptada, alimentación adecuada, descanso, controles médicos, salud emocional y vínculos sociales pueden contribuir a ese objetivo. La prevención de una vejez frágil no empieza a los 80: se construye durante décadas. Por eso el mensaje de esta jornada alcanza también a quienes todavía consideran que la tercera edad pertenece a un futuro remoto.

La soledad y el aislamiento constituyen otra dimensión que suele quedar escondida. Una persona mayor puede tener cubiertas sus necesidades médicas y, sin embargo, atravesar sus días prácticamente sin conversaciones, proyectos ni participación social. Familia, amigos, clubes, centros culturales, universidades, organizaciones comunitarias y políticas públicas cumplen allí un papel decisivo. Acompañar no significa tutelar: significa permitir que una persona continúe siendo protagonista de su propia vida. La autonomía y los vínculos son componentes fundamentales del bienestar.

También existe una responsabilidad colectiva frente al maltrato, el abandono y las distintas modalidades de abuso. La violencia contra las personas mayores puede ser física, psicológica, económica o patrimonial y, muchas veces, ocurre puertas adentro y permanece invisibilizada. Respetar a nuestros mayores exige bastante más que dedicarles una frase afectuosa cada 1 de octubre. Requiere instituciones capaces de detectar abusos, familias presentes y una sociedad que no naturalice que alguien pierda derechos por acumular años.

El Día Internacional de las Personas Mayores sirve finalmente para mirar hacia adelante. Quienes hoy tienen 30, 40 o 50 años también forman parte de la sociedad envejecida que se está construyendo y probablemente experimentarán durante más tiempo esta etapa de la vida que las generaciones anteriores. Hablar de los derechos de las personas mayores es, en buena medida, discutir el futuro de todos. El desafío no consiste solamente en agregar años al calendario, sino en garantizar que llegar a ellos siga significando tener proyectos, vínculos, autonomía, respeto y una vida que merezca ser vivida plenamente.

Lo que tenés que saber sobre el Día Internacional de las Personas Mayores