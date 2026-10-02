Zona Fría: 1,24 millones de hogares pierden el beneficio y los intendentes se rebelan.

El recortado esquema de subsidios energéticos derivó en una rebelión judicial en la Provincia de Buenos Aires. La Liga de Intendentes del peronismo bonaerense hizo cumbre en Bahía Blanca para resistir el tijeretazo al régimen de Zona Fría sancionado por el Congreso de la Nación Argentina.

El anfiteatro del sudoeste sirvió para dimensionar el golpe: la reforma aprobada quita el beneficio automático a 1.240.000 hogares distribuidos en 94 municipios. El jefe comunal Federico Susbielles confirmó que presentará un amparo ante la Justicia Federal para frenar la quita de los subsidios.

La ofensiva parlamentaria votada en el Senado de la Nación Argentina por 38 votos afirmativos retrotrajo los descuentos automáticos únicamente a la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Un análisis de la Fundación Mediterránea advirtió que una familia promedio de Bahía Blanca pasará de abonar $19.945 pesos a gastar $39.890 pesos mensuales por la misma categoría de consumo. La eliminación de la tarifa diferencial empujará a las capas medias al nuevo esquema focalizado, duplicando el valor final de los medidores en los hogares.

Cumbre en el puerto y la proyección electoral hacia la gobernación 2027

El desembarco incluyó a jefes comunales del Conurbano como Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza).

Tras recorrer el Consorcio de Gestión del Puerto y la Bolsa de Cereales y Productos, la conducción del bloque comunal explicitó su ambición de disputar la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires en 2027. La disputa por el gas se convirtió en la excusa perfecta para exhibir la territorialidad de los municipios frente a la rosca.

Un reclamo transversal que salpica la interna de la Cámara Alta

La indignación por los medidores cruzó banderas partidarias en distritos como Balcarce, Olavarría y Villa Gesell. Asimismo, Federico Susbielles destacó el voto en contra del senador de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, al tiempo que recriminó las ausencias de los senadores del Partido Justicialista, Eduardo "Wado" de Pedro y Juliana Di Tullio.

Las facturas que ingresen en el período invernal dejarán expuestos a los dirigentes que se ausentaron durante la votación decisiva en la Cámara Alta.

La Liga de Intendentes prevé extender sus recorridas por el interior bonaerense para reclutar a los caciques golpeados por el ajuste de la Casa Rosada.

Con 12 jefes comunales alineados en la mesa, la trinchera contra los aumentos de la tarifa de gas actúa como el catalizador de un espacio regional que quiere tallar la conducción del PJ. Los municipios se preparan para trasladar los costos a las dependencias judiciales antes de que las facturas disparen el descontento en las barriadas.

El expediente penal buscará suspender la promulgación del texto legal bajo el argumento de las condiciones climáticas del territorio. Mientras la Secretaría de Energía intenta encuadrar a los usuarios en el régimen de segmentación por ingresos, los intendentes advierten que el trámite burocrático dejará desprotegidas a miles de familias.

La trampa del aumento tarifario unificó la agenda local y aceleró la carrera política de quienes buscan heredar el sillón provincial en las próximas elecciones.