El Niño golpea al campo: el SMN anticipa diluvios y marcas térmicas bajas

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que el trimestre de octubre a diciembre llegará con registros extraordinarios. Bajo la influencia directa del fenómeno de El Niño, gran parte de Argentina registrará precipitaciones por encima del promedio histórico y temperaturas inusualmente bajas. En los pasillos del poder agropecuario la inquietud crece porque el agua acumulada amenaza con desbordar los campos productivos antes de que termine la primavera. Los mapas satelitales confirman anomalías hídricas severas sobre la franja central del territorio nacional.

Las alertas oficiales encendieron las luces rojas en las gobernaciones de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Mientras los despachos oficiales calculan el impacto en la infraestructura vial, el especialista del organismo, José Luis Stella, sentenció: “¿Estamos esperando que el fenómeno alcance su máxima intensidad hacia el verano?”. La advertencia desarmó el optimismo de los intendentes bonaerenses, que ya monitorean desagües y obras hidráulicas inconclusas. El agua que promete aliviar la sequía ahora amenaza con tapar los caminos rurales.

La distribución del temporal no será homogénea en el mapa productivo nacional. Los mayores excedentes hídricos se concentrarán con furia sobre el Litoral y el oeste de la Provincia de Buenos Aires. Para los operadores de la zona núcleo, el balance hídrico es una ruleta rusa donde la combinación de barro y frío paraliza las labores agrícolas en pleno ciclo de siembra. Nadie en las cooperativas agrarias quiere revivir los fantasmas de cosechas enteras bajo el agua estancada.

El segundo componente del informe oficial dinamita las previsiones de la temporada turística y energética. Localidades de Mendoza, San Juan y La Pampa reportarán registros térmicos medios ubicados claramente por debajo de las marcas históricas. Técnicos de la administración central admitieron en reserva que las marcas templadas postergarán el pico de consumo eléctrico estacional, pero complicarán los rindes de cultivos sensibles. El calor tardará en consolidarse y el clásico clima veraniego quedará postergado por varias semanas.

La disparidad territorial profundiza las grietas económicas entre las distintas regiones productivas. Mientras la pampa húmeda teme saturaciones, el noroeste muestra un déficit marcado en provincias como Jujuy y Salta. La dirigencia del interior expuso ante los ministerios productivos que el contraste climático profundizará la asimetría económica entre las provincias durante los próximos seis meses. Las economías regionales del norte miran al cielo rogando lluvias que los modelos reservaron solo para el este.

Frente a la inminencia del temporal, intendentes y comités de emergencia ensayan respuestas de último momento. Los pronosticadores advierten que un promedio trimestral abultado suele traducirse en eventos puntuales de descarga feroz en pocas horas. En los municipios bonaerenses reconocen con resignación que la falta de mantenimiento en los canales desnudará desidias municipales ante la primera caída violenta de agua. La advertencia ya es pública y la tregua meteorológica está a punto de expirar.