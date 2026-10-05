Filmaron a un hombre disparándole a un carpincho en un country de Nordelta.

Un indignante caso de crueldad hacia la fauna silvestre sacude al partido de Tigre. Un hombre fue filmado mientras apuntaba y ejecutaba un disparo en dirección a un carpincho a metros de una pileta en el barrio Los Alisos, dentro del complejo Nordelta.

La secuencia audiovisual se viralizó en Argentina y fue presentada por ambientalistas ante la Justicia de Buenos Aires. El video registró el disparo exacto.

La presentación formal quedó radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, tras la intervención de la organización La Voz de los Carpinchos. La querella solicitó la identificación inmediata del sujeto y la intervención de la Dirección Provincial de Fauna.

Las imágenes exhiben al mamífero desplazándose de manera pacífica cuando el agresor acciona el arma, poniendo en riesgo el ecosistema protegido.

Tensión histórica por el hábitat de los humedales en el conurbano

El violento episodio reabrió una histórica grieta en la Provincia de Buenos Aires por el avance de las urbanizaciones sobre los humedales. Desde la Asociación Vecinal Nordelta (AVN) admiten que estos roedores representan fauna autóctona protegida de la región paranaense.

Pese a las recomendaciones para la coexistencia armoniosa, la agresión documentada muestra que algunos residentes recurren a las armas, violando las normativas de conservación ambiental.

Investigación penal, cámaras de seguridad y la Ley 14.346

El fiscal interviniente requirió los registros de las cámaras de seguridad perimetrales y el padrón de propietarios de Los Alisos. El peritaje buscará certificar la tipología del arma percutida y si el proyectil impactó en la anatomía del carpincho. El involucrado podría ser imputado por infracción a la Ley 14.346 de malos tratos hacia los animales, exponiéndose a sanciones penales severas.

La propagación del registro fílmico generó una fuerte condena de los vecinos del municipio bonaerense. Las entidades protectoras exigieron que el consorcio aplique suspensiones y sanciones disciplinarias al tirador para evitar la impunidad dentro del predio privado.

La investigación continuará su curso para determinar la responsabilidad del imputado, sentando un precedente en los barrios cerrados.

La resolución del expediente penal es seguida de cerca por los organismos ambientales de la Provincia de Buenos Aires. Integrantes de la comunidad exigen que la administración del complejo aplique protocolos estrictos de resguardo animal.

La causa en Tigre marcará un hito en la defensa de la fauna nativa ante la violencia desmedida en Nordelta, donde la protección ambiental exige respuestas.